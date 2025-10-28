Uragan Melisa pogodio je obale Jamajke.
Uragan Melisa pogodio je jugozapadnu obalu Jamajke, piše "Skaj Njuz". Oluja pete katerogije ostavila je momentalno bez struje više od 200.000 korisnika i ona sada dalje ide preko Jamajke ka istoku Kube.
Vetar je duvao maksimalnom brzinom od oko 185 milja na čas, odnosno 297 kilometar na čas. Vlasti Jamajke su još ranije saopštile da preti nezapamćena oluja i upozorile su stanovništvo da se pripreme na obilne padavine.
Pogledajte fotografije uragana Melisa
Uragan Melisa pogodio Jamajku: Udari vjetra od blizu 300km/7 razorili obalu, ugroženo više miliona ljudi (Foto)
Prema podacima Crvenog krsta, oko 1,5 miliona ljudi biće direktno ugroženo ovim uraganom. Savjet za upravljanje krizama je ranije saopštio da je ova služba spremna da pomogne svim građanima.
#HURRICANE#MELISSASTRIKES SOUTHWESTERN JAMAICA, CALLED STORM OF THE CENTURY— B.Pratap (@imbpratap)October 28, 2025
Hurricane Melissa hits near New Hope as a historic Cat 5 storm, sparking a potential humanitarian crisis, says UN and CNN
Can Jamaica withstand the unprecedented disaster?pic.twitter.com/wUq6GVCl09https://t.co/OyUhNuRAS3