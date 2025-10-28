Uragan Melisa pogodio je obale Jamajke.

Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uragan Melisa pogodio je jugozapadnu obalu Jamajke, piše "Skaj Njuz". Oluja pete katerogije ostavila je momentalno bez struje više od 200.000 korisnika i ona sada dalje ide preko Jamajke ka istoku Kube.

Vetar je duvao maksimalnom brzinom od oko 185 milja na čas, odnosno 297 kilometar na čas. Vlasti Jamajke su još ranije saopštile da preti nezapamćena oluja i upozorile su stanovništvo da se pripreme na obilne padavine.

Pogledajte fotografije uragana Melisa

Vidi opis Uragan Melisa pogodio Jamajku: Udari vjetra od blizu 300km/7 razorili obalu, ugroženo više miliona ljudi (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: NOAA/via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YAMIL LAGE / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 8 8 / 8

Prema podacima Crvenog krsta, oko 1,5 miliona ljudi biće direktno ugroženo ovim uraganom. Savjet za upravljanje krizama je ranije saopštio da je ova služba spremna da pomogne svim građanima.