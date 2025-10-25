Američki predsjednik Donald Tramp započeo je turneju po Aziji tokom koje će posjetiti Maleziju, Japan i Južnu Koreju. Glavna tema biće trgovinski odnosi i mirovne inicijative, a očekuje se i sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom u pokušaju da se ublaže napetos

Američki predsjednik Donald Tramp u petak uveče prvi put tokom svog drugog mandata otputovao je u Aziju, gdje će pokušati da ojača investicione sporazume i pokrene mirovne inicijative prije susreta sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, s ciljem ublažavanja trgovinskog rata.

„Imamo mnogo tema za razgovor sa predsjednikom Sijem, i vjerujem da ćemo imati dobar sastanak“, izjavio je Tramp prije polaska iz Bijele kuće.

Prva stanica njegove turneje je Malezija, gdje će učestvovati na regionalnom samitu i razgovarati s premijerom Anvarom Ibrahimom. Planirano je i potpisivanje sporazuma sa liderima Tajlanda i Kambodže, državama koje pokušavaju da okončaju međusobne sukobe.

Nakon Malezije, Tramp će posjetiti Japan i Južnu Koreju. U Tokiju se očekuju razgovori o ulaganjima i smanjenju carina, dok će se u Busanu sastati sa kineskim predsjednikom Sijem. Susret dvojice lidera dolazi nakon višemjesečnih trgovinskih tenzija koje su uzdrmale svjetsku ekonomiju.

Tramp je izrazio uvjerenje da će postići „fantastičan dogovor“ s Pekingom, a moguće je da na sastanku otvori i pitanje oslobađanja hongkonškog aktiviste Džimija Laja.

Spekulacije o potencijalnom susretu sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom su se pojavile, ali Bijela kuća navodi da takav sastanak nije planiran.