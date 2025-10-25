Litvanija je privremeno zatvorila dva granična prelaza s Bjelorusijom i zaustavila letove s aerodroma u Vilnjusu i Kaunasu nakon što su uočeni misteriozni leteći objekti u njenom vazdušnom prostoru. Vlasti pojačale nadzor i najavile nove mjere bezbjednosti.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Litvanija je privremeno obustavila rad na dva granična prelaza s Bjelorusijom i zaustavila letove s aerodroma u Vilnjusu i Kaunasu, nakon što je uočila više neidentifikovanih letećih objekata u svom vazdušnom prostoru, javlja LRT.

Premijerka Inga Ruginiene saopštila je da su prelazi „Šalčininkai“ i „Medininkai“ zatvoreni po preporuci Nacionalne bezbjednosne komisije, te da će ograničenja važiti do subote u podne, kada će se ponovo razmatrati situacija.

"Cilj nam je da ove mjere budu udar i za švercere i za Lukašenkov režim, koji im dozvoljava da djeluju nekažnjeno" , poručila je Ruginiene.

Prema podacima Nacionalnog centra za upravljanje krizama, u litvanski vazdušni prostor iz pravca Bjelorusije ušlo je više meteoroloških balona, zbog čega su jutros privremeno obustavljeni letovi.

Iako nije potvrđena neprijateljska namjera, nadzor neba je pojačan. Litvanske vlasti već duže optužuju Bjelorusiju za hibridne provokacije, uključujući pritisak migranata i povrede vazdušnog prostora.

Predsjednik Gitanas Nauseda podsjetio je i na nedavni incident s ruskim vojnim avionom, ocijenivši ga kao „grubo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta“.