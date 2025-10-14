Dvije članice klimatskog pokreta Futuro Vegetal uhapšene su zbog bacanja crvene boje na sliku u Pomorskom muzeju u Madridu. Incident, koji je izazvao veliku pažnju, dogodio se na Dan Španije, a slika je brzo restaurirana.

Izvor: x/printscreen/@FuturoVegetal

Dvije članice klimatskog pokreta Futuro Vegetal optužene su za krivično djelo protiv kulturnog nasleđa nakon što su, prema navodima policije, bacile biorazgradivu crvenu boju na umjetničko djelo u Pomorskom muzeju u Madridu. Incident se dogodio na Dan Španije, a kako prenosi Euronews, slika je već restaurirana.

Napad na sliku Kolumba

Aktivistkinje su bojom polile sliku Hosea Garnela "Prvi omaž Kristoforu Kolumbu", protestujući protiv obilježavanja nacionalnog praznika. Djelo prikazuje istorijski značajan trenutak u španskoj pomorskoj istoriji i smatra se djelom kulturnog identiteta zemlje. Zahvaljujući brzoj reakciji osoblja muzeja, slika je restaurirana nekoliko sati nakon incidenta i ponovo izložena javnosti.

ACTUAMOS



Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala.pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal (@FuturoVegetal)October 12, 2025

Uhvaćene zbog krivičnog djela protiv baštine

Policija je saopštila da su obije žene uhapšene zbog krivičnog djela protiv kulturnog nasleđa, nakon što ih je zaposleni u muzeju zadržao do dolaska službenih osoba. Tokom policijske intervencije posjetioci su evakuisani, ali je nekoliko sati kasnije španska ratna mornarica na društvenim mrežama objavila da je slika uspješno obnovljena i vraćena u izložbeni prostor. Brza restauracija, navodi se, "omogućila je ne samo povrat slike, već i povrat mira u prostor koji je okružuje".

Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el#DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo.



El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar.pic.twitter.com/12rJEQvVtk — Museo Naval (@Museo_Naval)October 12, 2025

"12. oktobar nije dan za slavlje"

U saopštenju kolektiva Futuro Vegetal stoji da su aktivistkinje tokom performansa razvile transparent sa natpisom "12. oktobar nije dan za slavlje. Ekosocijalna pravda", ističući da žele "upozoriti na posledice istorijskog i savremenog kolonijalizma".

Incident je ponovo otvorio raspravu o zaštiti kulturnih dobara i granicama aktivističkih akcija u Španiji.