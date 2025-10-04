U pucnjavi u švedskom gradu Gavleu ranjeno je šest mlađih muškaraca, među njima i jedan tinejdžer, saopštila je policija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U noći s petka na subotu u švedskom gradu Gavleu, koji se nalazi oko 170 kilometara sjeverno od Stokholma, došlo je do pucnjave u kojoj je ranjeno šest mlađih muškaraca, uključujući i tinejdžera.

Policija je dojavu primila nešto prije 2 sata ujutru, a na lice mjesta odmah su upućene brojne patrole. Na ulici su zatekli povrijeđene, koji su potom prevezeni u bolnicu. Trenutno nije poznat stepen njihovih povreda.

Nakon pucnjave, troje ranjenih potražilo je spas u obližnjem restoranu, dok su ostali pronađeni na pločniku u blizini mesta događaja. Sve se dogodilo u prometnom dijelu grada, u blizini kafića, trgovina i stambenih zgrada.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć.

Video från centrala Gävle där sex personer skadats i skottlossning. Klipp från Flashback.pic.twitter.com/1xvGH0uupV — Jonathan Kärre (@JonathanKarre)October 4, 2025

Policija je zbog uviđaja tokom noći ogradila veći dio centra Gavlea. Prema riječima portparola policije Tobiasa Ahlen-Svalbra, "ne postoje indicije da se radi o terorističkom napadu", i istakao je da je situacija pod kontrolom i da ne postoji prijetnja za javnost.

Zbog pucnjave je uhapšen 14-godišnji dječak, koji bi tokom dana trebalo da bude ispitan pod sumnjom za pokušaj ubistva. Veza između počinitelja i žrtava zasad nije poznata.

Jedan od očevidaca, Joakim Vikstrom (28), koji se u trenutku pucnjave nalazio u baru, ispričao je za švedske medije da zbog glasne muzike nije odmah shvatio šta se događa.

" Vidjeli smo da je jedan čovjek pogođen, a napolju su još neki ležali na pločniku", rekao je.

Pucnjave u kojima učestvuju tinejdžeri i djeca sve su češće u Švedskoj, posebno unutar obračuna organizovanih kriminalnih grupa. Bande, kako navode tamošnji mediji, često koriste maloljetnike za izvršavanje napada na konkurenciju, što dodatno otežava identifikaciju naručilaca zločina.