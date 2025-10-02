Očekuje se da će se danas i sutra nevrijeme proširiti na cijelu Grčku, donoseći obilne padavine, lokalni grad, jake vjetrove i pad temperature.

Nevrijeme i oluja u Grčkoj počeli su sinoć. Jak vjetar je pogodio ostrva, a upozorenje građanima i malobrojnim turistima na poseban oprez poslato je i u Ahaji, Iliji i Mesiniji.

Zbog nevremena se na sjeveru Krfa automobil u kojem se nalazila britanska porodica zaglavio se u blatu na uzbrdici, a vatrogasna služba je morala da interveniše kako bi ih prevezla na bezbjedno mjesto na glavnom putu, prenosi "Katimerini".

Bračni par i njihovo dijete su u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Blicpisanje Tanjuga.

Očekuje se da će se danas i sutra ovi vremenski uslovi proširiti na cijelu Grčku, donoseći obilne padavine, lokalni grad, jake vjetrove i pad temperature.

Opštine i nadležni organi su pozvani da ostanu u operativnoj pripravnosti nakon sastanka Odbora za procjenu rizika od lošeg vremena. Generalni sekretarijat civilne zaštite preporučuje građanima da budu posebno oprezni i preduzmu mjere samozaštite od opasnosti koje proizilaze iz pojave teških vremenskih uslova.

Zatvorene škole na Zakintosu

Sve osnovne i srednje škole, kao i vrtići na grčkom ostrvu Zakintos danas su zatvoreni odlukom lokalnih vlasti zbog olujnog nevremena koje je pogodilo zapadni dio zemlje. Nalet lošeg vremena počeo je sinoć, pošto su jake oluje pogodile ostrva, a upozorenje stanovništvu na poseban oprez poslato je i u Ahaji, Iliji i Mesiniji.

