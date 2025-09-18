U ruralnom dijelu države Vašington u SAD srušio se vojni helikopter u blizini baze Luis-Mekord. Nesreća se dogodila u srijedu uveče, a vojska je potvrdila da je riječ o situaciji u razvoju bez dodatnih detalja.

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Vojni helikopter srušio se u ruralnom dijelu države Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je prenio ABC njuz helikopter se srušio u srijedu uveče po lokalnom vremenu u blizini zajedničke baze Luis-Mekord.

"Ovo je i dalje situacija u razvoju i trenutno nema dodatnih detalja", rekao je Skot Kit, oficir za odnose s javnošću garnizona JBLM. Helikopter se srušio oko 21 čas po lokalnom vremenu, dodao je Kit.

Military helicopter crashes in Washington state near Joint Base Lewis-McChord:

A military helicopter crash investigation is underway in the state of Washington following a downed aircraft Wednesday night, officials confirmed to Fox News.



The crash happ…https://t.co/3UJU8wQsTu — Elwin Sidney (@ElwinSidney)September 18, 2025

Prema prvim izvještajima, nesreća se možda dogodila u blizini jezera Samit, saopštila je kancelarija šerifa.

"Obaviješteni smo da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom u tom području i tijesno sarađujemo sa JBLM-om kako bismo rasporedili sve resurse potrebne za pomoć", saopštila je kancelarija u objavi na društvenim mrežama.