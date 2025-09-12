U jednoj školi nastavnici svakog jutra oduzimaju mobilne telefone učenicima i zaključavaju ih do kraja dana. Nova praksa, uvedena nakon pada obrazovnih rezultata, donijela je mirnije učionice i više međusobne komunikacije među đacima.

Nastavnici svakog jutra prikupljaju mobilne telefone učenika i zaključavaju ih do kraja školskog dana u srednjoj školi Kungsvagens, namijenjenoj đacima uzrasta od 13 do 14 godina, u Sipoou, sjeveroistočno od Helsinkija, glavnog grada Finske. Prema riječima direktorke Marije Talberg, prelazak na školu bez telefona donio je rezultate iznad očekivanja.

"Naravno, učenici su se u početku malo bunili, naročito zbog toga što ne mogu da koriste telefone tokom odmora, ali zapravo razumiju zašto je to uvedeno", rekla je Talberg za AFP prilikom nedavne posjete. "Mnogi su takođe priznali da nisu bili svjesni koliko su zavisni od telefona", dodala je.

Više škola i opština proširilo zabranu

Novi zakon koji zabranjuje upotrebu mobilnih telefona tokom nastave stupio je na snagu 1. avgusta širom Finske, zemlje poznate po vrhunskom obrazovnom sistemu. Neke opštine i škole otišle su i korak dalje, zabranivši korišćenje telefona u cijelom školskom prostoru, i tokom nastave i za vrijeme odmora.

Prije ovog zakona postojala je samo preporuka školama, izdata od strane finske Nacionalne agencije za obrazovanje, da ograniče upotrebu telefona u učionicama. U mnogim zemljama širom svijeta u toku su rasprave o tome kako pametni telefoni utiču na mentalno zdravlje, učenje i cjelokupno obrazovno okruženje.

"Sada im konačno vidimo oči i lica"

Brojna istraživanja, uključujući i izvještaj UNESCO-a iz 2023. godine, upozoravaju da telefoni ometaju nastavu i odvlače pažnju učenicima. Zabrane sličnog tipa već su usvojene u Južnoj Koreji, Italiji, Holandiji i Francuskoj.

Annika Railila, nastavnica hemije u školi Kungsvagens, kaže da su učionice sada mirnije, a đaci fokusiraniji. "Ranije smo ih skoro na svakom času podsjećali da telefon ostane u torbi i da ga ne koriste tokom nastave."

Dodaje da se sada đaci više druže za vreme odmora. "Sada im konačno vidimo oči i lica, što je mnogo prijatnije nego pozdravljati nekog ko ne podiže pogled sa ekrana", kaže Railila.

"Više pričam s ljudima"

Petnaestogodišnji Kie Lindfors kaže da je školska atmosfera "veoma drugačija“. "Više razgovaram sa ljudima, a u školi postoji prostorija sa društvenim igrama i sličnim stvarima, tako da mi je sada baš zabavno da idem tamo tokom odmora“, rekao je.

Njegova drugarica Lotta Knapas smatra da je škola postala „mnogo bučnija“. "Razumijem da ne smijemo da ih koristimo na času, ali mi je malo glupo što nam ih oduzimaju cio dan", rekla je.

"Vidim kako neki učenici sjede sami u hodniku"

Četrnaestogodišnji Oskar Ingman brine da bi neki učenici mogli da se osjećaju usamljeno zbog ove odluke. "Vidim da su neki učenici sada društveniji, više razgovaraju i slično. Ali ponekad vidim i one koji samo sjede sami u hodniku", rekao je.

Direktorka Talberg naglašava da je škola preuzela odgovornost da organizuje aktivnosti kako bi svi đaci imali nešto da rade. Dodaje i da je broj slučajeva nasilja na internetu značajno opao. "Ranije su učenici snimali sadržaje tokom nastave, a još više tokom odmora. Često smo morali da sprovodimo istrage jer su se ti video-snimci dijelili", kaže ona.

"Novi zakon uveden nakon pada obrazovnih rezultata"

Finski ministar obrazovanja Anders Adlercreutz objasnio je da je novi zakon donijet nakon naglog pogoršanja obrazovnih rezultata.

"Vidjeli smo u našoj zemlji, ali i u mnogim drugim, da su vještine čitanja i matematike oslabile. 'Finski pristup' znači da želimo proaktivno da stvorimo više prostora za učenje i poučavanje", rekao je Adlercreutz. "Uklanjanje ometajućih faktora iz učionice tome svakako doprinosi."

"Možda je zadatak škola da nas nauče i sporosti"

Najnoviji rezultati PISA testiranja iz 2022. godine, koje sprovodi OECD, pokazuju da su vještine petnaestogodišnjih Finaca u matematici, čitanju i prirodnim naukama opale. Ipak, Finska je i dalje iznad prosjeka OECD-a u svim oblastima među 38 zemalja članica.

Zabrana telefona, prema riječima ministra, ne znači da škole napuštaju digitalni svijet. "Važno je da djeca čitaju knjige, ali isto tako moraju da budu digitalno pismena“, dodaje. "Međutim, u svijetu koji se kreće tolikom brzinom, možda škole treba da budu mjesta gdje učimo da usporimo, da se usredsredimo na jednu stvar, čitamo duže tekstove i radimo na ciljevima koji zahtijevaju vrijeme i posvećenost."

