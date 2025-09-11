Policija u Vašingtonu sprovodi istragu nakon dojave o prijetnji bombom u sjedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC). Zgrada je u pretresu, a osoblje Senata upozoreno je da izbjegava područje dok traje policijska intervencija.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Policija sprovodi istragu o prijetnji bombom u sjedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, rekao je izvor iz saveznih snaga za sprovođenje zakona. U toku je pretres zgrade, ali do sada nije pronađen eksploziv, navode policijske snage, prenosi Skaj njuz.

Kancelarije Senata su upravo primile obavještenje kojim se osoblje obavještava da izbjegava sjedište Senata, koje se nalazi u Vašingtonu.

"Molimo vas da obavijestite svoje osoblje. Kapitolska policija reaguje na incident u sjedištu Demokratskog nacionalnog komiteta (DNC). Osoblje se moli da se ne približava policijskim aktivnostima", stoji u obavještenju.