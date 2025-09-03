Predsjednik Kine, Si Đinping, tokom vojne parade u Pekingu provozao se po Trgu Tjenanmen u luksuznoj, crnoj limuzini "hongći L5" sa otvorenim krovom, jednom od najskupljih i najprestižnijih kineskih limuzina.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Predsjednik Kine Si Đinping tokom vojne parade u Pekingu provozao se Trgom Tjenanmen u luksuznoj, crnoj limuzini marke "hongći" sa otvorenim krovom vrijednoj oko 600.000 eura - jednim od najskupljih automobila u Kini.

Sam automobil, "hongći l5" ("hongqui") ili "crvena zastava", kako se drugačije naziva, nacionalna je ikona, simbol kineske Komunističke partije, proizveden je u Kini i prožet je političkom simbolikom, a dugi niz godina je vozilo po izboru generacija kineskih lidera.

CNN ocjenjuje da je sa svojom prevelikom rešetkom i prepoznatljivim ukrasom na haubi u obliku crvene zastave, automobil dio pompe i raskoši velikih političkih događaja u Kini, od vojnih parada do diplomatskih posjeta na visokom nivou.

Premijer Indije Narendra Modi takođe se vozio kineskom "crvenom zastavom" tokom dvodnevne posete Kini povodom nedavno održanog samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Izvor: x/printscreen

Isti model služi kao državni automobil predsjednika Sija, ali je rezervisan i za najviše kineske lidere i odabrane strane zvaničnike. Limuzina "crvena zastava" prvi put je debitovala na paradi povodom kineskog dana državnosti, 1959. godine.

Si često koristi limuzinu "hongći l5" na javnim događajima. Takođe putuje vozilom "hongćin701", što je novija limuzina koja se nerijetko poredi sa američkim predsjedničkim automobilom poznatim kao "Zvijer". Automobil težak 3 tone i košta 600.000 eura

Najzanimljivije karakteristike limuzine "hongći l5":

automobil ima više od 400 konjskih snaga

može da dostigne 100 kilometara na sat za oko 8,5 sekundi

maksimalna brzina koju može da razvije je 210 kilometara na sat

limuzina je dugačka 5,5 metara i teška više od 3 tone

Unutra ima prostrana sjedišta sa kožnim tapacirungom, drvenim ukrasima i kulturnim detaljima poput umetaka od žada. Zadnja sjedišta nude funkcije masaže, grijanja i ventilacije, zajedno sa ekranima za zabavu, piše "NDTV".

Bezbjednosne karakteristike uključuju pogon na sva četiri točka, adaptivni tempomat, senzore za parkiranje i kamere sa krugom od 360 stepeni. "Hongći l5" košta oko 5 miliona juana (oko 600.000 evra), što ga čini najskupljim serijskim automobilom u Kini.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Zasad se ne može sa sigurnošću potvrditi da li se Si Đinping vozio istim automobilom tokom posjete Srbiji prošle godine. Preciznije, limuzina "hongći" ga je dočekala na aerodromu u Beogradu. Kako smo ranije pisali, riječ je o vozilu dugačkom 5,4 metara i teškom 3,1 tonu koje košta najmanje 700.000 dolara.

Izrađen je od raketnog oklopa, ima debele neprobojne prozore i sistem koji štiti od biološkog i hemijskog oružja. Automobil koji nazivaju "crvena zastava" prvi put se koristio tokom državne posjete Novom Zelandu 2014. godine, i to dvije verzije automobila "hongći L5". Ista limuzina, otporne na metke, prevozila ga je i tokom turneje po jugoistočnoj Aziji i Pacifiku aprila 2019. godine.