Ubice brodova sjutra na vojnoj paradi u Pekingu: Ovo je kinesko oružje koga se Amerika najviše plaši

Izvor: Kineska svemirska agencija

Kina će u srijedu na vojnoj paradi predstaviti hipersoničnu raketu za uništavanje brodova, usred pojačanih tenzija sa Zapadom. Satelitski snimci prikazuju veliki broj naoružanja, uključujući dronove i rakete, poređanih na poligonu izvan Pekinga uoči parade, koju će nadgledati predsjednik Si Đinping, a kojoj će između ostlaih prisustvovati i Vladimir Putin, predsjednik Rusije.

Nove rakete takođe su viđene na vojnim kamionima koji su prolazili ulicama Pekinga tokom generalne probe, uključujući i hipersoničnu raketu YJ-17, prenio je britanski Telegraf. Detalji su obavijeni velom tajne, ali stručnjaci očekuju da će ovo oružje moći da dostigne brzinu do 8 maha, odnosno oko 9.800 km/h.

Predviđeni domet rakete iznosi oko 1.200 kilometara, što joj omogućava da pogodi udaljene pomorske ciljeve bez izlaganja platformi za lansiranje protivnapadima.

Parada, kojom se obeležava 80. godišnjica završetka Drugog svetskog rata, veliki je događaj za Kinu, a očekuje se da će Si Đinping održati govor. Desetine hiljada vojnika marširaće u formaciji preko Trga Tjenanmen, uključujući trupe iz brojnih brigada, kao i veterane.

Parada se održava svega nekoliko dana nakon sastanka svjetskih lidera u okviru Šangajske organizacije za saradnju (SCO), među kojima su i ruski predsjednik Putin, indijski premijer Narendra Modi i sjevernokorejski lider Kim Džong Un.

Očekuje se da će Putin i Kim ostati i prisustvovati vojnoj paradi kao počasni gosti, dok Kina nastoji da produbi veze sa Rusijom i Sjevernom Korejom u trenutku rastućih tenzija sa SAD. Kineski zvaničnik izjavio je da će na paradi biti prikazan veliki broj naoružanja koje javnost nikada ranije nije videla.

"Oružje i oprema koji će biti prikazani ovoga puta odabrani su iz glavne borbene opreme koja je domaće proizvodnje i trenutno u upotrebi, pri čemu veliki dio čine novi tipovi opreme koji će premijerno biti predstavljeni", rekao je vu Zeke, zvaničnik koji učestvuje u organizaciji parade.

Vojni analitičari smatraju da raketa YJ-17 ima potencijal da nosi bojeve glave težine između 270 i 500 kilograma, što joj daje snažne sposobnosti probijanja oklopa.

Izgleda da je raketa dizajnirana da prodre kroz jako branjene ratne brodove, što predstavlja jedva prikriveno upozorenje Zapadu da se drži podalje od regionalnih sukoba, najvjerovatnije sa Tajvanom.

Tijanran Sju, viši analitičar, rekao je za Blumberg da je oružje razvijeno da bi se povećale "šanse za poraz brodskih sistema PVO i da je očigledno razvijeno sa ciljem da se suzbije američka mornarica u zapadnom Pacifiku". Ostalo oružje koje će biti predstavljeno uključuje raketu lansiranu iz vazduha YJ-15 i hipersonične rakete YJ-19 i YJ-20. Očekuje se da će biti izloženi i novi tenkovi, borbeni avioni i dronovi.

"Malo je zemalja koje su razvile toliko protivbrodskih raketa koje pokrivaju sve zamislive kategorije", dodao je Sju.

Peking je jedan od najvećih svjetskih proizvođača hipersoničnih raketa, koje su dizajnirane da izbegnu tradicionalne sisteme PVO, kao što je američki sistem Patriot. SAD i Kina su u trci u naoružanju kako bi razvile moćno oružje, kao i Rusija, koja ga već koristi u ratu u Ukrajini.

Pod Sijem, Kina je ulagala značajna sredstva u modernizaciju i nadogradnju svoje vojske. Trenutno je četvrti najveći izvoznik na svijetu, prvenstveno u zemlje u razvoju poput Pakistana.

Prošle nedelje, Japan je zatražio od međunarodnih lidera da ne prisustvuju kineskoj paradi zbog njenih "antijapanskih prizvuka". Putin je stigao u Kinu u nedelju pre samita SCO, koji je predstavljen kao alternativa NATO.

Ruski lider je rekao kineskoj novinskoj agenciji Sinhua da će samit "ojačati kapacitet SCO da odgovori na savremene izazove i pretnje i da konsoliduje solidarnost širom zajedničkog evroazijskog prostora".

"Sve će ovo pomoći u oblikovanju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka", rekao je Putin.