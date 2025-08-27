"Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni ljevičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Tramp na društvenoj mrežui "Truth".

Predsjednik Amerike Donald Tramp navodi da bi mađarsko-američki milijarder Džordž Soroš i njegov sin trebalo da budu optuženi zbog podrške nasilnim protestima.

"Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni ljevičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Tramp na društvenoj mrežui "Truth".

Predsjednik Amerike dodaje da "neće dozvoliti ludacima da cijepaju zemlju".

"Nećemo dozvoliti ovim ludacima da više cijepaju Ameriku, nikada joj ne dajući ni priliku da 'DIŠE' i bude SLOBODNA. Soroš i njegova grupa psihopata nanijeli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje sa Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", zaključuje Donald Tramp.