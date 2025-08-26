Španija je sve svoje regione, osim Baskije, proglasila "zonama katastrofe", a šumski požari su doveli i do političke krize u zemlji.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

U utorak ješpanski Savjet ministara proglasio 16 od 17 autonomnih regiona u zemlji za "zone katastrofe" dok su rekordni šumski požari zahvatili stotine hiljada hektara i izazvali žestoku političku raspravu u Madridu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da ova odluka važi svuda osim u Baskiji i omogućava državnu pomoć stanovnicima, preduzećima, lokalnim samoupravama i autonomnim zajednicama. To uključuje nadoknadu materijalne štete prema Zakonu o Nacionalnom sistemu civilne zaštite.

Trenutno stanje požara

Više od deset požara i dalje gori, uglavnom u Leonu, Galiciji i Zamori, dok nacionalna meteorološka agencija upozorava na "ekstreman" nivo opasnosti od požara.

"Suočavamo se sa jednom od najvećih ekoloških katastrofa poslednjih godina" rekao je ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska na konferenciji za novinare posle sastanka Savjeta ministara.

Procjenjuje se da je oko 400.000 hektara zahvaćeno požarima u poslednjih nekoliko nedelja, pri čemu su regioni Kastilja i Leon i Galicija najteže pogođeni. Grande-Marlaska povezuje razaranje sa najintenzivnijom toplotnom talasom u Španiji od 1975. godine, sa prosječnim temperaturama sredinom avgusta 4,6°C iznad normale.

Pitanja nacionalne zaštite i političke reakcije

Virginija Barkones, direktorka Španskog sistema civilne zaštite, izjavila je za radio OndaCero da sve administracije treba da se upuste u "duboku i iskrenu refleksiju o jačanju Nacionalnog sistema civilne zaštite u cjelini" kada požari budu ugašeni.

Tražeći političko jedinstvo u borbi protiv krize, premijer Pedro Sančez u utorak je predsjedavao prvom međuministarskom komisijom za klimatske promjene, pozivajući opoziciju da pomogne u formiranju državnog pakta za prevenciju budućih kriza.

A large forest fire is burning in Cenes de la Vega, Granada Province, Spain pic.twitter.com/PK07kvTkqf — Global update⚡⚡⚡️️️ (@kunju_anoo45130)August 26, 2025

Međutim, glavna opoziciona stranka, desničarska Narodna partija (PP), pokazala je otpor.

Dolores Monserat, visoka članica stranke i poslanica u Evropskom parlamentu, odbacila je Sančezov pakt kao "dimnu zavjesu" za izbjegavanje odgovornosti.

U ponedeljak je lider PP-a Alberto Nunjez Feiljo predstavio plan za borbu protiv požara koji uključuje nacionalni registar podmetanja požara, kako bi se suprotstavili, kako stranka navodi, "odloženom" i "neefikasnom" odgovoru na krizu bez presedana.

Pritisak na Ministarstvo odbrane

Politički sukob eskalirao je prošle nedelje kada je Senat pod kontrolom PP-a zahtijevao da ministarka odbrane Margarita Robles izađe pred poslanike i objasni zašto vojska nije ranije upućena da gasi požare.

Robles bi trebalo da se pojavi pred Senatom u utorak, zajedno sa ministrima energetike, unutrašnjih poslova i poljoprivrede, koji se takođe očekuju da će svjedočiti narednih dana.