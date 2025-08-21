Odlukom predsjednika Donalda Trampa, američka ratna mornarica rasporedila je razarače, podmornicu i hiljade marinaca u Karipskom moru kao direktnu poruku režimu venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Odlukom američkog predsjednika Donalda Trampa američka ratna mornarica rasporedila je nekoliko brodova u Karipsko more kao poruku venecuelanskom predsjedniku Nikolasu Maduru.

Prema naredbi Donalda Trampa u Karipsko more su upućena najmanje tri raketna razarača klase Arleigh Burk, jedna podmornica i značajan broj drugih vojnih brodova. Pored razarača, u regiju raspoređuje i oko 4.000 marinaca na amfibijskoj grupi sastavljenoj od tri broda.

Ovaj potez Donalda Trampa odražava napore SAD-a da primoraju venecuelanske vlasti na čelu sa Nikolasom Madurom da se suprotstave narko kartelima koji organiziraju transport narkotika do američkog tržišta. S druge strane, Maduro je u ponedeljak najavio planirano raspoređivanje više od 4,5 miliona pripadnika milicija širom zemlje s ciljem borbe protiv narko kartela.

"Imperija (SAD) je poludjela i obnovila svoje prijetnje miru i spokoju Venecuele", rekao je Maduro.

Maduro je i dalje bjegunac od američkog sudstva još od 2020. godine za narkoterorizam i trgovinu drogom. Međutim, ovakvo američko raspoređivanje pomorskih snaga je nezabilježeno.

Ovim snagama SAD su sposobne izvršiti udare krstarećim raketama, vazdušne udare avijacijom sa nosača aviona pa čak i izvršiti iskrcavanje marinaca na venecuelansko kopno.