Prijatelj princa Vilijama, Sandžaj Kapur, umro nakon gutanja pčele na polo meču, porodica kreće u bitku za nasljedstvo

Sandžaj Kapur, milijarder, dugogodišnji prijatelj princa Vilijama i predsjednik kompanije Sona Comstar, preminuo je u 53. godini poslije šoka izazvanog gutanjem pčele dok je igrao polo u Engleskoj. Pčela mu je uletjela u usta, izazvala anafilaktički šok i fatalni srčani udar. Ovaj događaj potresao je britansku i indijsku javnost.

Svjedoci su ispričali da je Kapur izgovorio "Progutao sam nešto" neposredno prije nego što se srušio na teren. Ljekari ističu da unutrašnji ubod može dovesti do brzog oticanja grla, začepljenja disajnih puteva i naglog pada krvnog pritiska, što može da izazove zastoj srca.

Bogati biznismen, Kapur je bio poznat po svojoj velikoj srčanosti i pristupačnosti, čak i kada bi priređivao događaje, svako je bio dobrodošao bez obzira na status. Njegova kompanija ga je opisala kao "vizionarskog lidera čija je energija oblikovala identitet i uspjeh kompanije".

Potencijalni pravni haos zbog nasljedstva od 3 milijarde funti

Sada, njegova smrt otvara pitanje nasljedstva vrijednog 3 milijarde funti, navela je britanska štampa kao potencijalnu pravnu komplikaciju. Još nije jasno ko su zvanični nasljednici, ali očekuje se da će borba oko nasljedstva privući pažnju medija.

Rani Kapur je navodno 24. jula uputila pismo odboru u kojem je navela da je njen sin preminuo pod "sumnjivim i neobjašnjivim okolnostima".

To se dogodilo samo mjesec dana nakon što je odbor 23. juna jednoglasno imenovao novog predsjednika. U pismu je optužila pojedince u kompaniji da koriste tugu porodice kako bi "preuzeli kontrolu" nad firmom.

Rekla je i da je bila primorana da potpiše dokumenta dok je bila pod stresom zbog smrti sina. Gospođa Kapur je tvrdila da joj je zabranjen pristup bankovnim računima i da nije odobrila imenovanja osoba koje bi predstavljale njenu porodicu u kompaniji.

U svom pismu, koje je poslato i indijskim inspekcijama, navela je da ju je pokojni suprug, koji je preminuo 2015. godine, odredio za jedinog nasljednika svoje imovine, kao i za većinskog akcionara kompanije Sona Group.

Kompanija je, međutim, saopštila da gospođa Kapur već šest godina nije akcionar i da nikada nije bila većinski akcionar grupe.

Njena snaja, udovica Sandžeja Kapura je 25. jula na godišnjem sastanku kompanije imenovana za izvršnog direktora, uprkos protivljenju gospođe Kapur i njenom zahtjevu da se sastanak odloži.

Njena kancelarija je prošle nedelje podijelila izvještaj mrtvozornika koji je potvrdio da je njen suprug preminuo prirodnom smrću. U izvještaju se navodi da je umro od ventrikularne hipertrofije i ishemijske bolesti srca, te da je istraga zatvorena.

Misterija smrti milijardera?

Gospođa Kapur je pisala britanskim vlastima zahtijevajući istragu o njegovoj smrti, ali je taj zahtijev odbijen. Sestra gospodina Kapura, Mandhira Kapur, takođe je uvučena u spor.

U objavi na Instagramu podijelila je fotografiju sa bratom i majkom, uz poruku da će "štititi ono što bi ti želio i o čemu je tata sanjao". Gospođa Kapur je tvrdila da se kuje zavjera da se kompanija oduzme njenoj porodici.

Advokat koji zastupa gospođu Kapur, za britanske medije je izjavio da je čitav slučaj sumnjiv.

"Ovo veoma jasno potvrđuje ono što ona govori, da se njeno cijelo nasleđe prisvaja i da niko nije spreman da ispita uzrok smrti. Sve to može biti veoma povezano, a ona je nedvosmisleno rekla da postoji zavjera iza smrti njenog sina", rekao je advokat porodice.

Gospodin Kapur je preminuo dok je njegov tim Aureus igrao polufinalnu utakmicu Kupa kraljice Kartije protiv tima Sujan Indian Tigers.

Utakmica je počela u 15 časova, u utorak 12. juna.

Klub je blisko povezan sa kraljevskom porodicom. Princ Filip bio je predsjednik kluba od njegovog osnivanja u januaru 1955. godine, pa sve do smrti u aprilu 2021, pune 66 godina. Kralj Čarls je prošle godine postao novi predsjednik kluba.

U saopštenju kluba navodi se da su svi bili šokirani kada su saznali da je Sundžej Kapur, vlasnik polo tima Aureus, preminuo nakon što mu je pozlilo tokom utakmice.