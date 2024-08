Džek Ma je od same nule stvorio milijarde.

Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen/ CNBC International TV

Džek Ma (rođen 10. septembra 1964, Hangdžou, provincija Džeđiang, Kina) je kineski preduzetnik koji je bio na čelu Alibaba grupe, koja se sastojala od nekoliko najpopularnijih veb-sajtova u Kini, uključujući tržište za poslovanje Alibaba.com i sajt za kupovinu Taobao.com, kao i AliExpress (AliExspress je kineska onlajn prodavnica koja prodaje proizvode malih preduzeća iz Kine i ostalih zemalja koji nudi proizvode internacionalnim internet kupcima. U vlasništvu je Alibaba Group).

Ma se kao dječak, koji je sada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, interesovao za engleski jezik, a tokom tinejdžerskih godina radio je kao vodič za strane turiste u Hangdžouu. Prije nego što je dobio posao vodiča, u njegovom životu je istaknut period kada nije mogao da dobije posao ni u fast fudu (KFC). U KFC-u ako bi se 24 osobe prijavile za posao, kaže Ma - 23 bi bilo zaposleno, a on nije bio jedan od njih, prenio je Cnbc.

Ma je takođe dva puta pao na prijemnom ispitu za Učiteljski koledž u Hangdžouu. Njegova slaba tačka je bila matematika. Primljen je iz trećeg pokušaja, 1984. godine, a diplomirao je engleski jezik 1988. godine. Nakon koledža, Ma se prijavio za 30 poslova u svom rodnom gradu Hangdžou u Kini i svaki put su ga odbili.



Pošto su ga odbili više puta za posao, on je rekao da ga je to odbijanje naučilo važnoj poslovnoj lekciji: "Moraš da se navikneš na neuspjeh", rekao je tokom držanja govora na Univerzitetu u Najrobiju. "Ako ne možeš da se navikneš na neuspjeh — baš kao bokser — ako ne možeš da se navikneš da budeš udaren, kako možeš da pobijediš?", rekao je on publici u Najrobiju jednom prilikom.

To mu je dobro došlo kada je 1999. osnovao kineski sajt za e-trgovinu Alibaba. U početku je Ma često slušao da "neće uspjeti". "Sjećam se 2001. godine, otišli ​​smo da prikupimo nekih 5 miliona dolara od rizičnih kapitalista u SAD i bili smo odbijeni", rekao je Ma. Uprkos neuspehu, nije se zaustavio.

Ma je bio ubijeđen da internet tržište malih preduzeća ima mnogo veći potencijal za rast od alternativnog internet tržišta poslovnih korisnika. Mala preduzeća su plaćala članarinu da bi bila sertifikovana kao prodavci od povjerenja na Alibabi, uz veću naknadu za preduzeća koja žele da prodaju kupcima izvan Kine. Da bi ulio poverenje u onlajn prodaju, Alipay je kreiran (2003) da deluje kao treća strana u transakcijama.

Alibaba je brzo rastao i primetile su je veće međunarodne kompanije poput američke kompanije Ebay, koja je više puta nudila kupovinu Alibabe počev od 2004. godine. Godine 2005. privukla je pažnju američkog internet portala Yahoo!, koji je kupio 40 odsto akcija, a 2007. Alibaba.com je prikupio 1,7 milijardi dolara u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi ( IPO ) u Hong Kongu.

U septembru 2018. objavljeno je da će Ma otići sa mesta predsednika Alibabe sledeće godine, iako će ostati u odboru.

U 2014. godini Ma je nadgledao stvaranje Ant grupe, koja je služila kao matična grupa za Alipay i druge finansijske usluge. U 2020. Ant je bio zakazan za IPO (initial public offering - inicijalnu javnu ponudu). Međutim, to je odloženo kada su kineski zvaničnici tražili da se kompanija restrukturira. Pored toga, protiv Alibabe je otvorena antimonopolska istraga. Ovaj razvoj događaja usledio je ubrzo nakon što je Ma kritikovao finansijske regulatore u zemlji. U aprilu 2021. Alibaba je optužena za antimonopolsku kaznu od 2,8 milijardi dolara zbog kršenja antimonopolskih zakona. Kazna je bila mala u poređenju sa ogromnom zaradom kompanije.