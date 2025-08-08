Dječak koji se nije vratio kući u Hamburgu nakon što je izašao na igralište, se udavio u jezeru.

Izvor: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia

ečak (13) koji se u srijedu 6. avgusta uveče nije vratio kući nakon što je otišao da se igra sa drugarima, udavio se u jezeru na gradskom parku u Hamburgu u Nemačkoj, piše "Bild". Nakon što se dječak nije vratio, roditelji su odmah pozvali policiju.

Tijelo dječaka pronađeno je u gradskom jezeru. Sumnja se da je dječak htio da se okupi jer je na sebi imao kupaće gaće kada je pronađeno njegovo tijelo, dok su njegove patike i odjeća pronađeni blizu jezera.

Prema riječima stručnjaka, temperatura vode bila je 21 stepen. Ronioci su odmah pozvani da pretražuju jezero, ali je ubrzo prvi dio potrage bio obustavljen jer nije bilo pronađeno tijelo dječaka.

Tijelo je potom pronađeno u četvrtak ujutru. Rječna policija je pronašla tijelo.