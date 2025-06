Parada ponosa u Budimpešti 28. juna mogla bi biti najmasovnija do sada, jer joj se prvi put pridružuju i oni koji su je ranije izbjegavali. Razlog je nova zabrana vlasti Viktora Orbana.

Mnogi Mađari su do sada ignorisali ili izbegavali Paradu ponosa u Budimpešti. Ali ovog puta to bi se moglo promijeniti. Dolazak na Paradu ponosa najavljuju čak i oni kojima je ona ranije bila trn u oku. A na to ih je "natjerao" Viktor Orban, piše Dojče vele.