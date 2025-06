Francuski zatvori prepunjeni su do tačke pucanja - sa više od 20.000 pritvorenika preko kapaciteta, uslovi su "nedostojni", a bezbjednost osoblja ozbiljno je ugrožena.

Izvor: Mariano Anton / Alamy / Alamy / Profimedia

Francuski zatvori su blizu "tačke pucanja" zbog preopterećenosti kapaciteta, upozorili su danas direktori zatvora, prenose francuski mediji. Oni su u saopštenju za javnost pozvali vladu da usvoji "plan vanredne akcije" povodom ovog problema, prenio je pariski Figaro.

"Mi danas vraćamo u društvo ljude koji su potencijalno opasniji nego što su bili kada su uhapšeni", navodi se u saopštenju Nacionalnog sindikata direktora zatvora (CFDT).

Kako se dodaje, ovaj sindikat će u petak prenijeti ministarstvu pravde inicijativu da ministar primijeni akcioni plan za vanredne situacije.

U Francuskoj je na dan 1. maja ove godine, broj uhapšenih lica iznosio 83.681, dok u zatvorima ima mjesta za 62.570 osuđenika, što znači da su zatvorski kapaciteti prepunjeni za 133,7 odsto, pokazuju podaci ministarstva pravde.

Kako se navodi u saopštenju sindikata, preopterećenost je odgovorna za "nedostojne" uslove u zatvorima, i "opasno ugrožava" bezbjednost osoblja.

"Cilj reintegracije zatvorenika je konstantno ugrožen. Političke objave koje se gomilaju, i ponekada su protivrečne, ne odgovaraju hitnosti situacije i samo skreću pažnju, ili čak pogoršavaju probleme", saopštili su direktori zatvora u zajedničkom saopštenju.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova Žeral Darmanen i Bruno Retajo su početkom juna izneli niz predloga nakon nasilja tokom proslave pobede fudbalskog kluba Pari Sen Žermen u Ligi šampiona.

Darmanen je tom prilikom predložio radikalne izmjene zakona, rekavši da želi da ukine uslovne kaznene mjere za svaki napad na predstavnike države, i uvede minimalne zatvorske kazne. On je dodao da će se sve to naći u zakonu za koji se nada da bi trebalo da bude usvojen do septembra.