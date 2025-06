Donald Tramp ima plan kako da zaustavi rat na Bliskom istoku.

Izvor: Kurir / JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se ponovo na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Ima plan kako da riješi krizu na Bliskom istoku, a spomenuo je i Srbiju.

"Iran i Izrael bi trebalo da postignu dogovor, i napraviće ga, kao što sam uspio da pomirim Indiju i Pakistan. U tom slučaju sam uspio da urazumim dvojicu sjajnih lidera koji su brzo postigli dogovor i obustavili su sukob.

Takođe, u svom prvom mandatu, bilo je napeto između Srbije i Kosova kao i prethodnih decenija i ovaj sukob je takođe prijetio da eskalira u rat. Zaustavio sam to iako je Bajden nekim odlukama to pokvario, ali ja ću to srediti.

Još jedan slučaj su Egipat i Etiopija, oni se svađaju oko brane kod rijeke Nil. Trenutno tamo vlada mir, zbog moje intervencije i ostaće tako!

Imaćemo isto tako mir između Izraela i Irana. Mnogo sastanaka je trenutno u toku.

Mnogo radim i ne dobijam zasluge ni za šta, ali to je u redu jer sada ljudi razumiju. Učinimo velikim ponovo Bliski istok", rekao je Tramp.

Da podsjetimo, Iran i Izrael ušli su u direktan sukob u četvrtak 12. juna. Izrael je u prvom raketnom napadu gađao iranske nuklearne objekte, vojne ustanove i usmrtio je nekoliko važnih nuklearnih naučnika koji su vodili projekat razvoja iranskog nuklearnog programa.