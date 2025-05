Pavel Paramonov, brat Mihaila Paramonova, osumnjičenog za napad nožem na djecu na žurki u vikendici u Bajkalsku, Irkutska oblast, u razgovoru za medije u sredu posumnjao je u umiješanost svog brata u zločin.

"Znam šta se desilo, ali ne znam detalje. Pa, bio je tamo, ali nije činjenica da je to bio on. Ne bi imao motiv", rekao je on za brata Mišu.