Savezni trgovinski sud u Njujorku blokirao je Donalda Trampa da uvede carine na uvoz koristeći zakon o vanrednim ovlašćenjima, a nakon odluke se oglasio i predsjednik lično.

Izvor: RS/MPI / CAPITAL PICTURES / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je presudu trgovinskog suda u kojoj se navodi da je prekoračio svoja ovlašćenja uvođenjem najopsežnijih carina, nazvavši to pogrešnim i nadajući se da će Vrhovni sud poništiti odluku.

Tramp smatra da je pomenuta odluka sramna i da je time nanijeta ogromna šteta Sjedinjenim Državama.

"Američki sud za međunarodnu trgovinu donio je nevjerovatnu odluku protiv Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa prijeko potrebnim tarifama. Ali srećom, svih 11 sudija Američkog apelacionog suda za Federalni okrug odmah je obustavilo odluku Njujorškog suda za međunarodnu trgovinu", napisao je Tramp i nastavio:

"Odakle su došla trojica sudija koji su donijeli prvu presudu? Kako je moguće da su mogli da nanesu toliku štetu Sjedinjenim Američkim Državama? Da li je to samo mržnja prema 'Trampu'? Koji drugi razlog bi mogli da imaju? Bio sam nov u Vašingtonu i predloženo mi je da koristim Federalističko društvo (američka konzervativna i libertarijanska organizacija advokata, osnovana 1982. godine na pravnim fakultetima Jejla, Harvarda i Čikaga. Danas je to jedna od najuticajnijih pravnih organizacija u Sjedinjenim Državama, posebno u republikanskim političkim i pravosudnim krugovima) za preporuke sudija.

"Učinio sam to - otvoreno i slobodno - ali sam ubrzo shvatio da su pod uticajem pravog 'osumnjičenog' po imenu Leonard Leo, lošeg čovjeka koji, na svoj način, vjerovatno mrzi Ameriku i očigledno ima svoje ambicije. Hvali se da kontroliše sudije, čak i sudije Vrhovnog suda SAD - nadam se da to nije istina i ne vjerujem da jeste! U svakom slučaju, Leo je napustio Federalističko društvo da bi slijedio sopstvene interese. Duboko sam razočaran Federalističkim društvom jer su mi dali loše savjete u vezi sa nizom nominacija za sudije. To ne može da se zaboravi", naveo je vidno bijesan Tramp.

Zatim je naglasio da je nakon uvođenja carina Amerika postala bogatija zemlja.

"Uprkos svemu, ponosan sam na mnoge naše izbore, iako sam nekima veoma razočaran. Sudije moraju uvijek da rade ono što je ispravno za zemlju. Zahvaljujući mom uspješnom uvođenju carina, trilioni dolara su već počeli da pristižu u Sjedinjene Države iz drugih zemalja - novac koji nikada ne bismo dobili bez tih carina. To je razlika između bogate, uspješne Amerike i njene potpune suprotnosti. Odluka Suda za međunarodnu trgovinu je potpuno pogrešna i politički motivisana! Nadam se da će Vrhovni sud brzo i odlučno poništiti ovu užasnu odluku koja prijeti našoj zemlji. Ne smemo dozvoliti da zakulisni 'igrači' unište našu naciju", nastavlja Tramp.

"Ova odluka će uništiti predsjedničku moć"

Podsjetimo, američki sud je u srijedu blokirao stupanje na snagu tarifa koje je uveo američki predsjednik Donald Tramp, a koje on naziva Danom oslobođenja, presudivši da je prekoračio svoja ovlašćenja.

"Ta užasna presuda navodi da bih morao da tražim odobrenje Kongresa da bih uveo carine. Drugim riječima, stotine političara bi sjedjele u Vašingtonu nedeljama, čak i mjesecima, pokušavajući da odluče šta da naplate zemljama koje nas eksploatišu. Ako ovakva presuda ostane na snazi, ona bi potpuno uništila predsjedničku moć - predsjedništvo više nikada ne bi bilo isto.

Ova presuda se slavi širom svijeta - svi osim Sjedinjenih Država. Radikalno ljevičarske sudije, zajedno sa nekim veoma lošim ljudima, uništavaju Ameriku. Ako ova odluka ostane na snazi, naša zemlja će izgubiti trilione dolara - novac koji bi trebalo da Ameriku ponovo učini velikom. To bi bila najstroža finansijska presuda u istoriji protiv naše suverene nacije. Predsjedniku Sjedinjenih Država mora biti dozvoljeno da zaštiti zemlju od onih koji joj nanose ekonomsku i finansijsku štetu. Hvala vam na pažnji", zaključio je Tramp.

(Jutarnji list/Mondo)