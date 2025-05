Djevojka Šarlot Mej Li (21) uhapšena je sa 46 kilograma kanabisa na aerodromu na Šrli Lanki i tvrdi da joj je sve namješteno.

Izvor: Instagram/charlottemaylee/Daily Mail/Screenshot

Šarlot Mej Li (21) iz Koulsdona, južni London, uhapšena je prošle nedelje u glavnom gradu Šrli Lanke nakon što je policija otkrila 46 kilograma kanabisa u njenom koferu.

Li, bivša stjuardesa, letjela je iz Bangkoka kada je uhapšena na aerodromu Bandaranaike, nakon čega je odmah odvedena u pritvor. Trenutno se nalazi u ozloglašenom ženskom zatvoru u Negombu, sjeverno od glavnog grada, i čeka da sazna svoju sudbinu.

Nakon hapšenja je izjavila da nije imala pojma da se u njenom prtljagu nalazi droga kada je krenula za Šri Lanku.

"Nisam vidjela da to imam u koferima. Nisam to očekivala uopšte kada su me zaustavili na aerodromu. Mislila sam da su torbe pune mojih stvari. Bila sam u Bangkoku veče prije toga i već sam spakovala odjeću jer mi je let bio veoma rano", istakla je dvadesetjednogodišnja djevojka.

"Zato sam ostavila kofere u hotelskoj sobi i izašla u provod. Pošto su već bili spakovani, nisam ih ujutru ponovo provjeravala. Sigurno su mi namjestili i znam ko je to uradio", dodala je ona.

Li je ispričala da je privremeno radila na Tajlandu na tzv. "booze cruise" - putovanje kruzerom čiji je glavni cilj konzumacija alkohola uz zabavu - ali joj je viza od 30 dana uskoro isticala, pa je odlučila da otputuje u obližnju Šri Lanku dok čeka da joj se tajlandska viza obnovi.

Odlučila je da ode u tu zemlju jer je relativno blizu, let traje samo tri sata, a nikada ranije nije bila tamo.

"Mislila sam da dok čekam vizu, mogu da posjetim Šri Lanku. Ljudi za koje mislim da su mi podmetnuli sve ovo je trebalo da me ovdje sačekaju. A sada sam završila zaglavljena u ovom zatvoru", priča očajna djevojka.

Nakon hapšenja, Li je prvobitno bila zadržana sedam dana u Policijskom birou za narkotike. Kaže da je morala da spava na sofi koja je imala stjenice, dok ju je sve vrijeme čuvala straža.

Užasni zatvorski uslovi

U nedjelju je Šarlot izvedena pred Osnovni sud u Negombu, gdje joj je određen pritvor u trajanju od dodatnih 14 dana do sledećeg ročišta. Nakon toga je prebačena u zatvor u Negombu, gdje se i dalje nalazi u pretrpanoj ćeliji, 22 sata dnevno, a puštaju je samo da jede i kratko protegne noge.

Upravo odatle je u srijedu govorila za MailOnline, kako bi ukazala na užasne uslove u zatvoru. Ona je otkrila i da već dva dana ništa nije jela, jer joj zatvorska hrana izaziva zdravstvene probleme.

"Trudim se da ostanem pozitivna, jer šta drugo mogu da radim? Ali teško je. Osjećam se kao da ovde nemam nikakva ljudska prava. Nema kreveta, nema ćebadi. Mjesto za spavanje je kao dugačak hodnik sa gomilom drugih žena. Spavam na betonskom podu. Džemper mi je jastuk", objašnjava ona i dodaje:

"Postoji plafonski ventilator, ali skoro da ne radi, i TV koji takođe jedva funkcioniše. Imam samo ovu jednu garderobu, ništa za presvlačenje. Ne dozvoljavaju mi ni da uzimam lekove za ADHD. Jedino što daju su tablete za spavanje koje te potpuno obore s nogu. Tuš nije pravi tuš. To je samo kanta kojom se polivaš, ali ni za to ne dobijaš ništa. Stave te u neko dvorište s gomilom drugih žena i to je to".

Izvor: Daily Mail / Screenshot

Kako dalje priča, dozvoljeno im je da izađu napolje samo dva do tri sata dnevno, a ponekad i duže ukoliko su ostale žene tog dana na sudu.

"Već dva dana ništa nisam jela jer je hrana previše začinjena za mene. Rekla sam advokatima, imam trojicu, da mi treba drugačija hrana. Rekli su da će to da srede, ali još nisu. Ne znam zašto. Srećom, neke djevojke govore engleski i podijelile su sa mnom keks i slične stvari, to je bilo lijepo od njih. Svi drugi Britanci koji su ovdje pritvoreni su muškarci, pa ih ne viđam. Nema komunikacije između zatvorenika i zaposlenih. Ne govore ti ništa. Ne mogu da mi omoguće ni onlajn razgovor sa porodicom, niti da napišem pismo", rekla je djevojka.

Najveća količina droge koja je pronađena ikada

Zaplijena droge, koja je prema izjavama iz Policijskog biroa za narkotike (PNB) bila najveća količina ilegalnih supstanci ikada pronađena na ovom aerodromu, bila je namijenjena "kupcima visokog ranga" na lokalnom tržištu, saopštili su nadležni.

Snimci koje je MailOnline dobio prikazuju dva velika kofera i pakete sa drogom uz grupu detektiva za narkotike.

Izvor: Daily Mail / Screenshot

U pozadini snimka čuje se glas britanske žene koja se smije i kaže "nije to, ne brini". U drugom djelimično razumljivom snimku, čuje se kako kaže "meni izgleda kao droga", a zatim dodaje "i rekla sam im da imam 21".

Fotografije sa lica mjesta prikazuju šest policajaca na aerodromu koji stoje pored dva velika kofera i desetine velikih vakumiranih pakovanja sa drogom.

Zvaničnici iz Carinske jedinice za kontrolu narkotika na aerodromu rekli su da je ovo najveća količina kanabisa koja je ikada otkrivena od kada je međunarodni aerodrom otvoren. Vrijednost pronađene droge procjenjuje se na 1,2 miliona funti.

(Dailymail/Mondo)