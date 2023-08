Vladimir Putin držao je govor o vernosti domovini dok je gorela olupina aviona u kom je bio Jevgenij Prigožin.

Izvor: twitter/BGatesIsaPyscho/youtube/The Telegraph

Dok se svetom širio snimak plamena koji je zahvatio olupinu aviona koji je prevozio Jevgenija Prigožina, Vladimir Putin je bio na koncertu povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kurskoj bici tokom Drugog svetskog rata. U prigodnom govoru, na sceni okupanoj crvenim svetlom, govorio je o vernosti domovini.

Zvanična potvrda Prigožinove smrti samo bi zapečatila činjenicu da je bivši lider Vagnera obeležen otkako je pre dva meseca predvodio kratkotrajnu pobunu protiv Moskve, piše Financial Times. Osam nedelja koje je Prigožin proveo u poluizgnanstvu u Belorusiji i Africi - tokom kojih se u nekoliko navrata vraćao u Rusiju i čak sreo Putina u Kremlju - sada izgleda kao uvod u razrađenu osvetu.

Bio je to kraj Kuma, rekao je Oleg Ignatov, viši analitičar za Rusiju u međunarodnoj kriznoj grupi, nezavisnoj organizaciji koja radi na sprečavanju ratova. "Takve stvari se ne mogu oprostiti. Svi znaju da će odgovor na izdaju biti nepovratan i brz. Ovo je signal za celu elitu", rekao je bivši visoki zvaničnik Kremlja za FT.

Putinove pristalice možda vide neku vrstu poetske pravde u načinu na koji je Prigožin poginuo - nakon što su njegovi vojnici oborili nekoliko helikoptera i transportni avion tokom marša na Moskvu, ubivši najmanje 13 ruskih vojnika. "Ovo je jasno naređeno", rekao je izvor blizak ruskom Ministarstvu odbrane. "Na kraju krajeva, njegovi ljudi su ubili avijatičare. Ko se mača lati, od mača će i poginuti. Dva meseca je bilo potpuno nejasno zašto putuje po svetu. Sada kada su to likvidirali, sve ima smisla“, dodao je on.

Bivši ugostitelj iz Kremlja, poznat kao "Putinov kuvar", svoju Vagnerovu grupu pretvorio je u jednu od najmoćnijih borbenih snaga Rusije sve dok dugo tinjajući sukob sa Ministarstvom odbrane nije uzavreo. Prigožin je postao šef de fakto paralelnih bezbednosnih snaga sa Putinovim pečatom odobravanja.

Okupio je ogromnu vojsku sastavljenu uglavnom od ruskih zarobljenika koji su pušteni da se bore u ratu, takmičio se sa regularnom vojskom oko ljudi i sredstava, i redovno je objavljivao oštre komentare o ruskim generalima. Čak i pre fatalne pobune, postojali su Prigožinovi saveznici koji su se plašili da njegov meteorski uspon neće potrajati, a jedan je rekao za Financial Times još u februaru da bi "mogao da završi kao Ikar".

Pobuna je pokazala da je "Prigožin izmakao Putinovoj kontroli", rekla je Tatjana Stanovaja, viši saradnik Centra za Evroaziju Karnegi Rusija. To je, dodala je, "veoma neprijatno iznenađenje za Putina, čak i šok“. "Mislio sam da će upotrebiti Novičok“, rekao je drugi bivši visoki zvaničnik Kremlja, misleći na nervni agens koji se koristio za trovanje protivnika Kremlja kao što su bivši špijun Sergej Skripal i aktivista Aleksej Navaljni. "Ovo je nešto novo na meniju“, dodao je on, prenosi Financial Times.

Inače, Rusija je juče imenovala novog privremenog vrhovnog komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga na mesto Surovikina, koji je nestao iz vida javnosti posle pobune Vagnerovih plaćenika. "Unutrašnja istraga o pobuni je završena. Surovikin je juče smenjen, a krivci su streljani. Trebalo im je dva meseca da to istraže, donesu presudu i izvrše je. Da su zaključili da je Surovikin deo zavere, i on bi bio u tom avionu“, smatra Grigorij Judin, šef političke filozofije Moskovske škole društvenih i ekonomskih nauka.

"Kriza je rešena brzo i efikasno", rekao je Andrej Soldatov, viši naučni saradnik Centra za analizu evropske politike i koautor nekoliko knjiga o ruskim bezbednosnim službama.