Ted Bandi je bio jedan od najozloglašenijih serijskih ubica kasnog 20. veka. Takođe je bio kidnaper, provalnik i silovatelj koji je napao mnoge mlade žene tokom 1970-ih.

Ted Bandi je rođen 24. novembra 1946. u Burlingtonu u Vermontu i odrastao je u šarmantnog i inteligentnog mladića. Međutim, u vreme kada je bio tinejdžer koji je živeo u Vašingtonu, Bandi je već pokazivao znake sadističkog serijskog ubice kakav je i postao.

U intervjuima se prisećao da je bio asocijalan i da je lutao ulicama tražeći pornografiju koju je neko bacio ili otvorene prozore kroz koje bi mogao da špijunira žene; takođe je imao veliki maloletnički dosije za krađe. Do 1972. je završio fakultet i svi su mislili da će imati veliku karijeri u pravu ili politici. Ta karijera je ipak bila prekinuta kada je otkrio svoju pravu strast i kada je prvi put napao svoju žrtvu 1974. godine.

Imao je tendenciju da "lovi" mlade i privlačne studentkinje, prvo u blizini svoje kuće u Vašingtonu, zatim se preselio na istok u Jutu, Kolorado, i na kraju na Floridu. Bandi bi "lovio" žene na prevaru, pravio se da mu je noga u gipsu i hodao je na štakama. Zatim bi koristio svoj šarm i lažni invaliditet da ubedi svoje žrtve da mu pomognu da nosi knjige ili istovari predmete iz njegovog automobila. Takođe je poznato da se lažno predstavljao kao policajac ili vatrogasac, kako bi stekao poverenje žrtava pre nego što je napao. Kada bi došli do njegove Folksvagen bube iz 1968., on bi ih udario po glavi pajserom. Nakon što bi onesvestio svoje žrtve, on bi ih vezao lisicama i ubacio bi ih u vozilo.

Bandi je bio u stanju da siluje i ubije mnoge žene na ovaj način. Obično je davio ili tukao svoje žrtve, a onda ih sakatio nakon smrti. Onda je njihova mrtva tela zlostavljao i čuvao ih kod kuće, u nekim slučajevima, držao je njihove glave u svom stanu i spavao sa njihovim leševima sve dok smrad leševa nije postao užasan.

Nekoliko puta su ga privodili, ali bi ga uvek pustili jer im ne bi izgledao kao serijski ubica. U novembru 1974. identifikovala ga je žena koja mu je za dlaku pobegla. Zatim je 1977. izručen Koloradu da mu se sudi za ubistvo, ali je pobegao iz zatvora skočivši kroz prozor. Iako je uhvaćen osam dana kasnije, ponovo je pobegao tako što je prorezao rupu na plafonu svoje ćelije. Zatim je otputovao u Talahasi na Floridi i živeo pod različitim pseudonimima. Policija Pensakole ponovo je uhapsila Bandija zbog vožnje ukradenog automobila. Ovaj put mu je suđeno i proglašen je krivim, a na kraju je osuđen na smrt na električnoj stolici. Priznao je ukupno 36 ubistava, ali se veruje je broj veći.

Ted Bandi je bio u vezi sa brojnim ženama. Ali najistaknutija je bila Elizabet Klopfer, žena koja ga je prijavila. Nije znala za njegove zločine, ali je kontaktirala policiju čim je postala sumnjičava. Godine 1981. objavila je svoju knjigu "The Phantom Prince: Mi Life with Ted Bundy" pod pseudonimom Liz Kendal. Od tada se držala dalje od javnosti.

Nakon toga Ted Bandi je upoznao Kerol En Bun dok je radila za Odeljenje hitne pomoći u Olimpiji, Vašington. Bandi ju je zaprosio na sudu, kada je stala u njegovu odbranu. Stari zakon Floride predviđao je da je proglašenje braka pred sudijom obavezujući sporazum. Kada je prihvatila njegovu ponudu, Ted Bandi je sudu izjavio da su venčani.