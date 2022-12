Mark Braun (41) proglašen je krivim za ubistvo prostitutke Lee Ver i Aleksandre Morgan, a Aleksandrine ostatke je spalio pa je policija identifikovala po zubima.

Građevinski radnik iz Velike Britanije (41) proglašen je krivim za ubistvo dvije prostitutke u razmaku od šest mjeseci. Tokom suđenja je otkriveno da je tijelo jedne od žrtava bacio u burad za ulje, polio ga benzinom i zapalio posmrtne ostatke. Dvostruki ubica Mark Braun ubio je Leu Ver i Aleksandru Morgan, koje su radile kao poslovne pratnje, prošle godine i spalio njihova tijela u buradi za naftu na udaljenoj farmi u blizini St. Leonards, u Saseksu, nakon što ih je upoznao preko veb stranice za ovakve usluge.

Braun je Aleksandru (34), samohranu majku dvoje djece, zapalio, a zatim odložio njene ostatke. Od nje su ostali samo ugljenisani zubi i fragmenti kostiju. Telo 33-godišnje Lee nikada nije pronađeno, ali tužioci vjeruju da ju je on ubio na isti način. Za oba ubistva danas je osuđen 41-godišnjak. Sudija Nikolas Hilijard rekao je da za takav zločin postoji samo jedna kazna - doživotni zatvor. On je dodao da će do januara odlučiti da li će Braun imati mogućnost pomilovanja, piše Dejli mejl.

Tokom suđenja se ispostavilo da je Braun 33-godišnju Leu, majku troje djece, držao u kontejneru na farmi, kontrolisao svaki njen pokret i zlostavljao je. Lea je poslednji put viđena 6. maja 2021. Nakon što ju je ubio, počeo je da traži njenu zamjenu. Braun je radio kao građevinski radnik, čuvar hotela i festivala i prodavac automobila. Držao je ukradene automobile na farmi Litl Bridž, popravljao ih i zatim preprodavao. Ima jednog sina sa partnerkom Lizom Klark.

Braun je pronašao Aleksandru i Leu na veb sajtovima, a zatim se povezao sa njima na društvenim mrežama i bombardovao ih porukama. Nakon što je ubio Leu on je neko vrijeme uzimao njene socijalne beneficije, ukravši najmanje 12.000 funti.