Glavna ruska finansijska institucija objavila je rezultate svoje analize, utvrdivši kada će, po njima, doći do potpunog ekonomskog i privrednog oporavka zemlje nakon invazije na Ukrajinu.

Ruska ekonomija će se potpuno oporaviti do 2024. godine, saopštila je Centralna banka Rusije, a prenijeli su tamošnji mediji. Do ovog zaključka, stručnjaci ove insitucije došli su temeljnom analizom na kojoj su, kako rekoše, bazirali i svoju poslovnu politiku u naredne tri godine. Prema njihovim procjenama, ruski bruto domaći proizvod, popularno BDP, ove godine će zabilježiti pad od šest odsto. Međutim, kako procjenjuju stručnjaci, u četvrtom kvartalu 2023. godine ruska ekonomija će zabilježiti veliki rast, što će se, kako se tvrdi, nastaviti i u narednom periodu, sve do potpunog oporavka.

Inflacija će pasti na samo 4 odsto

Invazija na Ukrajinu u februaru i međunarodne sankcije koje su potom uslijedile, gurnule su rusku privredu u dramatičan pad, a većina stručnjaka je tada tvrdila da će biti potrebno mnogo godina da se zemlja od toga oporavi. Prema analizama stručnjaka Centralne banke, očigledno, do oporavka će doći mnogo ranije nego što se očekivalo i prognoziralo. Takođe, Centralna banka Rusije snizila je prognozu inflacije za ovu godinu - oni cijene da će se kretati između 12 i 15 odsto. Predviđaju i da će inflacija do kraja naredne godine iznositi 7 odsto, a 2024. doći će do svega četiri odsto.

"Glavni izazov u narednim godinama je stvaranje uslova za uspješnu transformaciju privrede", navodi se u izvještaju Centralne banke.

Kurs rublje ostaje "plivajući"

Ruski BDP se smanjio za 4 odsto na godišnjem nivou u drugom kvartalu 2022. nakon rasta od 3,5 odsto u prethodna tri mjeseca, prema podacima Ministarstva za ekonomski razvoj zemlje objavljenim prošlog mjeseca. Rusija je prošle godine zabilježila privredni rast od 4,7 odsto. Međunarodni monetarni fond saopštio je prošlog mjeseca da očekuje da će se ruska ekonomija smanjiti za 6 odsto ove godine i 3,5 odsto u 2023.

U drugim najavama u izvještaju, Centralna banka je rekla da razmatra kupovinu valuta takozvanih "prijateljskih" zemalja, uključujući Kinu, Indiju i Tursku. Zapadne valute je mnogo teže dobiti nakon međunarodnih sankcija koje su uvedene Moskvi nakon invazije na Ukrajinu. Banka je takođe saopštila da će se držati politike "plivajućeg" kursa rublje, a riječ je o tipu režima razmjene gdje se valuti dozvoljava da mijenja vrijednost u skladu sa stranim deviznim tržištima na kojima se valuta mijenja.