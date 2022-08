Dmitrij Firtaš, ukrajinski milijarder, priča o tome kako se mogla izbjeći invazija na njegovu zemlju.

Dmitrij Firtaš (57) je ukrajinski multimilijarder, industrijalac koji se obogatio trgujući gasom sa Rusijom. On je čovjek koga kritičari nazivaju "žilom kucavicom i otrovom nezavisne Ukrajine", a njegov advokat ga je na sudu svojevremeno opisao kao "moćnog čovjeka koji može da utiče na rezultate političkih izbora". Firtaš već osam godina živi u izbjeglištvu u Beču, a upravo je u austrijskoj prestonici dao intervju Fajnenšel tajmsu o trenutnoj situaciji u svojoj domovini.

Za mnoge Ukrajince, Firtaš je prije svega čovjek koji je finansirao povratak Viktora Janukoviča na mjesto predsjednika 2010. godine. Upravo je ovaj korumpirani saveznik Vladimira Putina podstakao revoluciju na Majdanu (kada je većina Ukrajinaca htjela da započne proces pridruživanja Evropskoj uniji, ali je Janukovič ignorisao njihove želje i potpisao međudržavni i ekonomski sporazum sa Ruskom Federacijom), nakon koje je uslijedila razorna odmazda Rusije u vidu aneksije Krima i podsticanja ustanka u Donbasu.

Da li je osam godina kasnije Dmitrij Firtaš vidio da se u Ukrajini sprema rat?

"Do poslednjeg trenutka sam bio siguran da do toga neće doći. Noć prije početka napada, u 23 sata, rekao sam svojim kolegama: Putin neće izvršiti invaziju, jer ako to uradi, to će za njega biti početak kraja. To će biti kraj njegovog režima. Ali da biste razumjeli Putina, morate razumjeti istoriju Rusije. Šta je Rusija? Rusija je sinonim za 1.000 godina rata. Neko je napao Rusiju ili je Rusija nekoga napala", kaže on.

Firtaš potiče iz skromne sredine u zapadnoj Ukrajini. Kao mladić, nakon otpusta iz vojske, započeo je preduzetničku karijeru. Prvo je trgovao prehrambenim proizvodima u Moskvi, a zatim je pokrenuo posao prodaje mlijeka u prahu i sličnih proizvoda bivšim sovjetskim državama u centralnoj Aziji. Vrlo brzo, Firtaš je počeo da prihvata jeftin turkmenistanski prirodni gas kao sredstvo plaćanja. Arbitraža je, kaže, bila fenomenalna. Dovozio je gas preko Rusije i prodavao ga u Ukrajini. A sa Putinovim usponom, njegova uloga ključnog posrednika u tranzitu energije u Ukrajinu ga je gurnula u centar pažnje. I tako je počelo Firtaševo dugotrajno petljanje sa Kremljovim igrama moći.

Uz njegovo ime se vezuje i organizovani kriminal, ali ovaj multimilijarder tvrdi da je ta priča zapravo gorivo za njegove političke neprijatelje u Ukrajini. Naime, godinama se šuška da je Firtaš u trgovinu gasom ušao uz pomoć Semjona Mogiljeviča, dona ruske mafije.

"Organizovani kriminal je tada bio endemska pojava širom Ukrajine, ušao je čak i u ukrajinsku vlast. Da, bio sam svjestan Mogiljevicča - svi u ukrajinskom poslovnom svijetu su ga znali - ali on mi nikada nije bio poslovni partner", kaže Firtaš.

On podsjeća kako je 2006. bio predsjednik Saveza poslodavaca Ukrajine - moćne poslovne komore u zemlji - a novoizabrani predsjednik Ukrajine postao je proevropski političar Viktor Juščenko. Njegov premijer je bio Janukovič.

"Juščenko je pozvao mene, Janukoviča i grupu ministara na sastanak. Želio je da Ukrajina uđe u NATO i bila mu je potrebna naša podrška. Janukovič se usprotivio toj ideji, a Juščenko je izgubio živce. Okrenuo se prema nama i rekao: Zapamtite ovaj trenutak, jer dok još imamo vremena, a Rusija je sve jača, mi to možemo. Ali ako uskoro ne uđemo u NATO, Rusija će napasti. Zatim je pogledao Janukoviča i upozorio ga: Ovo će te udariti u glavu. Janukovič je izletio... A ja, jesam li ja bio dio zakulisnih igara tih godina u Kijevu? Pa ja sam biznismen, a ne političar", kaže Firtaš za Fajnenšel tajms.

Zajedno sa kolegom oligarhom Rinatom Ahmetovim, postao je glavni pristalica proruskog Janukoviča, što je dovelo do njegove pobjede na predsjedničkim izborima 2010. godine. Firtaš kaže da Janukoviča nije podržao zbog Rusije i geopolitike, već zbog Julije Timošenko.

Većina zapadnih posmatrača vidi Timošenkovu kao proevropskog reformatora, heroinu narandžaste revolucije, koja se hrabro borila protiv klizanja Ukrajine nazad ka Moskvi. Bila je Juščenkova premijerka, zamenivši neposlušnog Janukoviča, a zatim se kandidovala za predsjednika 2010. godine. Ali Firtaš misli drugačije. Godinama je "ratovao" sa Timošenkovom, koja je i sama bila bivši energetski magnat - nazivali su je čak i "princezom gasa".

"Da je Timošenkova 2010. postala predsjednica, oduzela bi mi sve poslove. Moja podrška Janukoviču je možda bila cinična, ali do nje sigurno nije došlo jer mi je to naredio Putin", kaže Firtaš.

Na pitanje da li smatra da je njegova politika na kraju ugrozila suverenitet Ukrajine, on odgovara:

"Kao biznismen ja zarađujem novac, to je ono što radim... Ali da, kao Ukrajinac i čovjek - da, vjerovatno je bilo grešaka i trebalo bi da ih priznam. Razumio sam šta rade neki ukrajinski političari i razumijem da to nije u redu, ali sam ih ipak podržao... Moj savez sa Janukovičem se raspao odmah po sklapanju, čak i prije Majdana. Ježim se kada ljudi sumnjaju u moj patriotizam. Za mene je do izbijanja rata radilo 110.000 Ukrajinaca. I za razliku od mnogih mojih bogatih kolega, skoro sav zarađeni novac sam uložio nazad u Ukrajinu i otvorio nova radna mjesta."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sada želi da se otarasi oligarha u zemlji, odnosno namjerava da ograniči uticaj ljudi poput njega u javnom životu zemlje. A Firtaš je još uvek u egzilu, zahvaljujući američkom nalogu za izručenje zbog navodnog podmićivanja zbog indijskog rudnika titanijuma. Ovaj multimilijarder je kratko vrijeme proveo u bečkom zatvoru, ali je posle plaćanja kaucije od 125 miliona eura pušten na slobodu. Njegovi advokati se osam godina bore sa američkim vlastima da dokažu da je slučaj protiv njega čisto političke prirode.

Upitan da li misli da bi SAD i Evropa trebalo da pošalju više oružja Kijevu, Firtaš bez oklijevanja kaže - da.

"Amerikanci, Britanci i svi ukrajinski saveznici moraju da shvate jedno - ne možete biti upola trudni... Priča po sistemu - ne možemo da vam damo ovo, ali možemo da vam damo ono - je potpuna glupost. Ako Zapad sada ne brani Ukrajinu, šta će spriječiti Putina da ide dalje? Jer on će ići dalje. A kada napadne baltičke države, šta će Evropa? Putin će ići dokle god osjeća da može, osim ako ga drugi ne spriječe", kaže Firtaš.

Trenutno je, kaže, svu pažnju usmjerio na pokušaj da se žito izvuče iz Ukrajine. Njegovi silosi drže tri miliona tona. U maju je uspio da izveze samo 50.000 tona.

"Globalna prehrambena kriza će postati mnogo, mnogo gora. Cijena žita bi mogla vrlo brzo da se udvostruči. Putin će učiniti sve što može da globalno manipuliše situacijom, uključujući glad, bilo šta", zaključio je on.