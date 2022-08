Prognani ruski oligarh Leonid Nevzlin izjavio je u intervjuu za "The times of Izrael" da predsednik Rusije Vladimir Putin ne želi da anektira Ukrajinu, već da je skroz uništi!

Izvor: Profimedia

Leonid Nevzlin je ruski oligarh koji je pre dve decenije proteran iz svoje zemlje. Od tada živi i radi u Izraelu i u subotu je objavljen njegov intervjuu koji je rađen krajem juna ove godine za izraelski list "The Times of Izrael" u kojem je rekao da predsednik Rusije Vladimir Putin više ne želi da aneksira Ukrajinu već da je skroz uništi.

"Putin pokušava da uništi Ukrajinu. To shvatamo po ovom nepodnošljivom nasilju i užasnoj prirodi ovog rata", rekao je Nevzlin, a prenosi izraelski list "The Times of Izrael".

Nevzlin je naveo scenarije "ruske pobede".

"Ako Ukrajina pobedi, to znači da će Putin izgubiti i da će izgubiti i vlast, baš kao i poslednji car Nikolaj Drugi posle Prvog svetskog rata i građanskog rata u Rusiji koji je izbio posle njega. Nažalost, i Putin je upoznat sa ovim scenarijima. Može i da se zadovolji nekim delimičnim napretkom i predstavi to kao veliku pobedu. Ako preuzme ceo region Donbasa i pokaže svojim građanima da je pobedio i ‘uništio naciste‘, proširio teritoriju Rusije, spojio Donbas sa poluostrvom Krim i stekao kontrolu nad Azovskim morem, ruska propaganda će učiniti ostalo", naveo je Nevzlin.

Otkrio je prvobitni navodni plan Rusije u ratu protiv Ukrajine.

"On kolje Ukrajince i uništava infrastrukturu. Svi koji budu učestvovali u radovima restauracije moraće da raščiste ruševine i grade sve od nule. U početku se šuškalo da želi da podeli ukrajinsku imovinu među bliskim oligarsima. Da je tako, on ne bi uništio Azovstal, već bi je preuzeo da bi je kasnije preneo svojim saradnicima", istakao je Nevzlin.

Prema njegovim rečima, Putin uništava gradove u kojima se priča ruski, uništava ljudska bića.

"Ovo je njegov način da se osveti, Ukrajini i Zelenskom", rekao je Nevzlin.

On je istakao da su Putinove ratne taktike odraz onoga kako se Adolf Hitler borio tokom Drugog svetskog rata.

"Da li ste videli polje u Donbasu koje je zasejano bombama i eksplozivom? To je njegova vizija za Ukrajinu", kazao je Nevzlin.

Prema njegovim rečima, sukob koji je počeo 24. februara 2022. godine, verovatno će potrajati još dugo. U međuvremenu, ruska vlada je tražila od Izraela da izruči Nevzlina kojeg je optužila za ubistvo. Postoji i nekoliko tačaka za zaveru da se počini ubistvo i finansijske zločine. Izrael je više puta odbijao. Nevzlin je deo glasne grupe sačinjene od ruskih elitnih članova koji su prekinuli veze sa Putinom u znak protesta protiv sukoba u Ukrajini. On je Putina u martu nazvao “psihopatom”, dok je u intervjuu ovog vikenda rekao da ruski predsednik “nije bio državni lider, već vođa mafije sa osvetoljubivom i kukavičkom ličnošću”.

Putina kritikuju mnogobrojni oligarsi i bivši saradnici

U junu je Mihail Hodorkovski, ruski oligarh koji je nekada bio najbogatiji čovek Rusije, rekao za "Financial Times" da misli da je Putin zakoračio na put u Ukrajini koji će “na kraju” dovesti do promene režima u Rusiji.

"Da nije bilo toliko žrtava, rekao bih da sam zapravo prilično srećan jer je krenuo putem koji će dovesti do njegove smrti", rekao je Hodorkovski.