Krajem ove godine biće završena državna ispitivanja raketa vazduh-vazduh kratkog i srednjeg dometa za lovce 5. generacije Su-57.

Ruski ministar odbrane, general Sergej Šojgu, tokom konferencijskog razgovora u vojnom resoru rekao je da će 2022. godine biti završena državna ispitivanja raketa vazduh-vazduh kratkog i srednjeg dometa za lovce 5. generacije Su-57.

On je objasnio da je rakete vazduh-vazduh srednjeg i kratkog dometa razvio Konstruktorski biro Vimpel, koji je deo Kompanije za taktičko raketno oružje (KTRV), a namenjen je za "opremanje savremenog avio-kompleksa Su-57.

"Ove godine planiramo da završimo državna testiranja raketa i pustimo u rad prve serijske serije", rekao je Šojgu. Nove rakete će omogućiti lovcima pete generacije Su-57 da uništavaju male vazdušne ciljeve napravljene primenom stelt tehnologije, rekao je danas ministar odbrane.

Šojgu je danas govorio i o operaciji u Ukrajini, i još jednom je ponovio da regrute niko ne šalje u zonu specijalne operacije. On takođe tvrdi da su zapadne zemlje do sada isporučile Ukrajini više od 28.000 tona vojne opreme, u nadi da će tako produžiti trajanje sukoba u Ukrajini. On takođe tvrdi da je u proteklih deset dana likvidirano 170 stranih plaćenika, a da je 99 njih odbilo da i dalje učestvuje u borbenim dejstvima i napustilo teritoriju Ukrajine.