Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO je istakao da je Putin pogrešno procenio situaciju i da je pogrešio.

Izvor: Profimedia

Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg izjavio je za Si-En-En da je ruski predsednik Vladimir Putin potcenio ne samo snagu ukrajinskog otpora već i jedinstvo Severnoatlantske alijanse.

"Napravio je veliku grešku. Totalno je potcenio snagu ukrajinskih oružanih snaga, hrabrost ukrajinskog rukovodstva i naroda, ali i jedinstvo NATO i njegovih partnera koji pružaju pomoć Ukrajini", rekao je Stoltenberg.

Govoreći na samitu NATO u Madridu, Stoltenberg je rekao da Putin nije uspeo da postigne svoje ciljeve slabljenja NATO-a.

"Jedna od njegovih glavnih poruka na početku rata bila je: Želimo manje NATO. Čak je predložio potpisivanje sporazuma da neće biti daljeg rasta članstva u NATO. Ono što sada dobija je više NATO i dve nove članice, uključujući Finska koja ima granicu od 1.300 kilometara sa Rusijom. Granica NATO i Rusije se udvostručuje“, rekao je generalni sekretar Alijanse.

"To ne znači da ne vidimo ozbiljnost problema sa kojima se Ukrajina suočava u Donbasu“, rekao je Stoltenberg i dodao da NATO ignoriše Putinovu retoriku i da ga ocenjuje "prema onome što radi, a ne prema onome što govori. Ono što on radi u Ukrajini je brutalno kršenje međunarodnog prava. To je rat koji je doveo do velikog broja civilnih žrtava, do ogromnih gubitaka", rekao je za Si-En-En.

Prema Stoltenbergovim rečima, dostignuća samita NATO u Madridu su "pobeda” Severnoatlantske alijanse.

"To je pobeda za NATO jer smo ipak pokazali jedinstvo i sposobnost da se menjamo i prilagođavamo kada se svet promeni", rekao je generalni sekretar alijanse.