Izvor: YouTube/screenshot

Rusija predstavlja "direktnu prijetnju" po bezbjednost zemalja NATO koje su se okupile na samitu u Madridu, izjavio je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg. "Jasno ćemo reći" na samitu, koji bi prvi put od 2010. trebalo da revidira smjernice NATO-a, "da Rusija predstavlja direktnu prijetnju našoj bezbjednosti", naglasio je Stoltenberg.

Na samitu će lideri NATO-a usvojiti novi Strateški koncept za narednih 10 godina, koji će definisati bezbjednosne izazove sa kojima se Alijansa suočava i ucrtati političke i vojne zadatke koje NATO treba da izvrši da bi ih riješio. U poslednjem Strateškom konceptu usvojenom 2010. godine, Rusija je definisana kao strateški partner NATO.

Sančez Putinu: Nećete pobijediti

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da NATO ima jasnu poruku za ruskog predsjednika. Šaljemo snažnu poruku Putinu: "Nećeš pobijediti", rekao je on.

Njemački kancelar Olaf Šolc je u međuvremenu rekao da će saveznici iz NATO nastaviti da snabdijevaju Ukrajinu oružjem onoliko dugo koliko bude potrebno.

"Dobro je što zemlje okupljene ovdje, kao i mnoge druge, daju svoj doprinos da Ukrajina može da se odbrani – obezbjeđivanjem finansijskih sredstava, humanitarne pomoći, ali i obezbjeđenjem oružja koje je Ukrajini hitno potrebno", rekao je Šolc. "Nastavićemo da to činimo, i to intenzivno, sve dok Ukrajina treba da se brani", dodao je on.