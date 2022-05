Krater Batagaj se mjeri od 1980-ih i trenutno je dugačak oko jedan kilometar i dubok 86 metara.

Izvor: Google maps / printscreen

U Sibiru su se otvorila takozvana "usta pakla“. To je krater Batagaj, koji je nastao rastvaranjem permafrosta i širi se za 20-30 metara godišnje. Stanovnici Batagaja u Jakutiji u Rusiji primijetili su gigantski otvor na Zemlji za koji neki vjeruju da je prolaz u podzemni svijet. Izvještaji govore da masa koja tone nastavlja da raste i utiče na pejzaž.

Slike kratera Batagaika pokazuju ogromnu masu Zemlje koja tone i izgleda da uvlači sve oko sebe. Izvještaji kažu da se masa koja tone nastavlja da se širi i utiče na pejzaž.

Krater je nastao rastvaranjem permafrosta. Zemljište na tom mjestu bilo je trajno zamrznuto tokom kvartarnog zaleđivanja prije 2,58 miliona godina, a kada je šumsko područje očišćeno 1960-ih, sunčeva svjetlost je stigla do tla i počela da ga zagrijava. Led u zemljištu je počeo da se topi i to je dovelo do zbijanja i taloženja tla, prenosi Mirror.

Zbog uticaja globalnog zagrijavanja na temperature, ova "usta pakla" bi se uskoro mogla pojaviti na lokacijama širom svijeta. Kako Zemlja nastavlja da se zagrijava, to bi moglo dovesti do topljenja leda duboko ispod površine. Krater Batagaja se meri od 1980-ih i trenutno je dugačak oko jedan kilometar i dubok 86 metara.

Mještani tvrde da su čuli buku iz kratera

Mještani su takođe prijavili da su čuli uznemirujuću buku koja dolazi iz kratera. Jakuti koji su naseljavali ovo područje vjerovali su u natprirodni i duhovni svijet, pa je moguće da je na taj način ostalo vjerovanje u dublji smisao kratera. Žive u Rusiji, ali ih ima i u Kazahstanu, Ukrajini i Letoniji.

Istraživač Džulijan Marton je proučavao otvor i pronašao samo stijenu, bez ulaza ili prolaza na dnu. Ekspedicija Sjeveroistočnog federalnog univerziteta i Univerziteta Kindai u Japanu 2018. pronašla je očuvanog konja u Batagaiju. Ždrebe je bilo staro oko 42.000 godina i imalo je očuvanu kosu i unutrašnje organe.