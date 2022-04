Zašto je izbio rat? Iz čistog ruskog straha, istog onog straha koji je nagnao Staljina da napadne Finsku, jer niko nije toliko sumanut da napada Finsku 1939. u zimskim uslovima, ako to ne mora. Da bismo razumjeli Putinov strah moramo da razumijemo Staljinov strah

Izvor: Kurir/Profimedia/ Mikhail Klimentyev/ TASS, EPA / Sergei Ilnitsky, Profimedia

Od ruskog napada na Ukrajinu navršilo se tačno 60 dana. To je bio više nego dovoljan povod za razgovor sa Boškom Jovanovićem, vojnim komentatorom koji je završio međunarodne odnose u Moskvi, o tome kako iz njegovog ugla on doživljava ovih 60 dana, prenosii Kurir. Gdje su pogriješili Rusi, a gdje Ukrajinci i šta je natjeralo Vladimira Putina da krene u Vojnu intervenciju i da li se može Ukrajina porediti sa sovjetsko-finskim ratom 1939.

Jovanović smatra da je glavni razlog zašto je Putin krenuo u napad na Ukrajinu strah, kako prenosi Kurir.

"Zašto je izbio rat! Iz čistog ruskog straha, istog onog straha koji je nagnao Staljina da napadne Finsku, jer niko nije toliko sumanut da napada Finsku 1939. u zimskim uslovima, ako to ne mora. Da bi razumjeli Putinov strah moramo da razumijemo Staljinov strah. Staljin se nije toliko bojao same Njemačke, jer je Rusija uvijek željela da bude tampon zona, da imaju tampon zonu prema Zapadu da bi mogli da rade šta hoće, odnosno da ništa ne rade, jer Rusi mnogo ne vole da rade. U zimskom ratu kako Finci zovu sovjetsko-finski rat Rusi su pretrpjeli velike gubitke, ali su ispunili ono što su htjeli, primorali su Finsku da se odrekne Karelije, da se odrekne ostrva Hanko i na taj način su ostvarili kontrolu nad Finskim zalivom i spriječili su Finsku da tijesno sarađuje sa nacisitičkom Njemačkom. A povod za sve to bila je nacifikacija finske armije jer je finsko RV na svojim krilima je imalo kukaste krstove i neposredno pred taj rat Franc Halder je posjetio Finsku i naravno Rusi su izvukli zaključak da će Njemačka da do zuba naoruža Finsku. Finska je blizu Lenjingrada, tu će biti problemi pa moramo hitno da reagujemo", kaže Jovanović i dodaje sljedeće:

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

"Iz istih tih pobuda tj straha Putin je krenuo, dao odobrenje da se krene sa specijalnom vojnom operacijom jer je shvatio da po njegovoj logici Zapad hoće da uništi Rusiju i da bi Zapad uveo sankcije i bez rata, da se NATO širi samo na istok, da je njegova pounda iz 2001 da Rusija uđe u NATO je odbijena i da one nema druge. Rusi naprosto misle da su pritjerani uza zid. A Rusi kad su pritjerani u zid su jako opasni", dodaje on.

Prema njegovim riječima sama prijetnja nuklearnim oružjem koju su napravili Rusi je pokazala to da se Zapad plaši nuklearnog oružja i da zbog toga ne želi da pomaže Ukrajini na vojni način.

"To se naprosto vidi po tome što Džon Kirbi je odbio svaku mogućnost da američka flota učestvuje u deblokadi crnomrske obale Ukrajine. Bitno za razumijevanje, je što na sajtu Kremlja ima ogrorman Putinov tekst da su Rusi i Ukrajinci jedan narod i da Ukrajina nije ništa drugo nego vojna krajina ruske imeprije i da su to Rusi, da ne postoji velika razlika između Rusa i Ukrajinaca i to je uslovilo da Rusi ovako ratuju kako ratuju. To značu da su malo pogriješili sa tačke prvog napada na Harkov jer su mislili da će da izbije pobuna i da oni preuzmu vlast. Isto tako da bude u Kijevu zato što je Putin pozvao vojsku da promijeni vlast"

"Interesantno je da neko može da pita, pa Ukrajici se grčevito brane. Pa i Rusi su se grčevito branili i u Staljingradu, Lenjingradu i pod Moskvom. To je karakterna crta. Po karakteru Rusi i Ukrajinci jesu jedan narod. To se nekom neće svidjeti. Na srpskom su prevedene dvije knjige Kijevska Rusije koju je napisao Georgije Vernacki profesor ruske istorije na Jejlu, a drugu je napisao Grekov, samo što je Grekov Kijevsku Rusiju posmatrao kroz prizmu komunizma, a Vernacki kroz istorijsku prizmu", kako prenosi Kurir.

Izvor: kurir/Nikolay Vinokurov / Alamy / Alamy / Profimedia

Jovanović postavlja pitanje gdje su pogriješili Ukrajinci i odmah daje i odgovor.

"Ukrajinci su pogriješili, napravil su istu istu grešku koju su napravili Karađorđevići kad su promijenili spoljnu politiku Obrenovića. Sa tačke logike i zdrave pameti sasvim prirodno je bilo da se Srbija naslanja na Austrougarsku jer je bila okružena sa njom sa više strana i bilo je skroz normalno da svoju spoljnu politiku prilagodi Austriji, ali kad su Obrenovići siknuti naslinim putem sa vlasti Srbija se bez ikakvog razloga vezuje za Francusku i Englesku i time pravi od svih Njemaca svoje neprijatelje, što je ne glupo, ne idiotski nego ekstremno opasno. Takav isti problem su imali Ukrajinci. Kako da kažem oni nikad nisu cijenili zemlju koju imaju. Sve što su mogli su raspordali i oni su 2008 prodali ogroman broj protivavionskih sredstava Buk M 1/2 Gruziji, pa su sami sebe oslabili. U oružje nisu ništa ulagali. Oni nisu uspjeli, da sve svoje vrijeme nezavisnosti naprave nešto veliko da se narod ponosi. Sva tehnika je iz sovjetskog doba. Ako su misle da im je Rusija glavni protivnik nisu trebali da prave utvrđene reone na Donbasku nego oko Kijeva, Harkova i u Hersonskoj oblsati. Oni kao da nisu očekivali napad iz pravca Krima jer su Rusi bez problema zauzeli cijelu Hersonsku oblast, Zaporošku, sad idu na Nikolajev", naglašava on i nastavlja:

"Ukrajinci naprosto ništa nisu planirali, oni su riješili da nemaju strateške rezerve. Sve što su imali od oružja su prodali. Prodali su T 80, prodali su Oplot. Glavni tenk im je T 64BV koji je najlošiji tenk. Oni nisu sprovodli ni zaprečavanje ni da se brane po dubini. Tu se jedna brigada branila sama. Suština je da su Rusi krenuli sa 200.000 vojnika jer su misli da kad dođu do Kijeva onda će se Ukranjinci povući prema Kijevu, a pošto je taj koncept Rusa propao, Ukrajinci su riješili da se drže položaja na kojima su sad. Sa Donsbaa nikakvo ukrajinsko pojačanje nije krenula u pravcu Kijeva. Suština kod Rusa je da se "Tajfun K" pokazao kako treba da se "Ris" i "Tigar" skroz su se pokazali loše, da Ukrajinci nisu imali nikakve strategije, gdje bi branili ogromnu teritoriju", dodaje on i tvrdi:

"Mislim da im je najveća greška bila ta što su ih obučavali sa Zapada, a NATO strategije predviđaju ratovanje na daljinu krstarećim raketama, tako da su su skroz nespremni. Način kako ratuju Rusi je za mene skroz iznenađenje. Rusi su tradicionalno aljkavi i tradicionalno se kod njih ponavlja jedna njihova poslovica. Svako ko živi u Rusuji može svakog dana da je primijeti, a to je “Prvo sebi napravimo problem, pa ga onda rješavamo”, piše Kurir.

Stvar je u tome da Rusi nisu napravili neke velike greške jer oni su došli do Zavoda Antonov uzeli svu projektnu dokumentaciju i mogu mirno da se povuku. Ukrajinci nisu poslali Mirju u inostranstvo. Oni ništa nisu uradili, Ukrajinci nisu razmjestili svoje ratne rezerve, jer su misli da će glavni pravac da ide kroz Donbas i da će kod Slavjanska i Kramatorska da čekaju Ruse. Ali kad padnu ti utvrđeni rejoni na Donbasu ukrajnska stepa je otvorena za ruske tenkove. I Ukrajnici se nikako nisu pripemili, za razliku od Rusa koji se jesu pripremi što se vidi po tome što Putinu ne pada popularnost.

Izvor: kurir/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Jovanović kaže da je tu veliki doprimnos u pripremanja naroda na to šta će da se desi dao režiser Nikita Mihalkov preko svoje emisije "Besogon" na ruskoj državnoj televizji, gdje je cela emisija bila posvećna Ukrajini, pa su Rusi mogli da čuju desetine puta "nacisit u Ukrajini, nacisti u Ukrajini" i narod shvata da je to rat protiv nacizna, da to nije specijalna vojna operacije nego rat sa nacizmom.

"Zbog toga kad su se povukli iz Kijeva ljudsi su komentarislali su po internetu, zato što su uticajni jutjuber Mihajl Onfirjenka i Juriji Podopljak su vršili svoj veliki utcaj u borbu proitiv nacizma. Oni su imali po 3,5 miliona pregleda ljui su se informisali. Kad su se Rusi povuki iz reona Kijeva, ljudi su počeli da viču da to nije rat protiv nacizma nego Prvi čečenski rat. Šta treba, šta dolazi posle prvog ,pa drugi. Prvi čečenski rat je bio stvaranje problema, odlganje rješenja, a Drugim čečenskim ratom da su Rusi taj problem riješili.", prenosi Kurir.

Jovanović dodaje da Ukrajinci nisu pravili ni na granicu sa Rusijom utvređenja, Harkov nisu pripremili da ga brane jer da su Harkovgrčivito branili i Hersonsku oblast i Kijev drugačije bi se završilo.

"Sad može da se završi ruskom pobjedom u smislu da Rusi odustanu, ali oni ne žele da odustanu. Oni smatraju da tih nacista ima 60.000 da im je to glavni cilj, Sa vojne tačke gledište nisu pogriješili. Ukrajina u 60 dana rata nije ostvarila ni jednu pobjedu. Bitka na Paštriku i Košarama su bile odlučujuče pobjede VJ, znalo se da su to pobjede. Mi ne možemo da kažemo da su Ukrajinci negdje pobijedlili. Sa vojne tačke gledišta ne može da se kaćže da su Ukrajinci pobijedili nijednu bitklu. Ako Rusi izgube to znači da su sebe pobijedili. Rat će da se završi kad Rusi hoće ili kad Ukrajinci ostanu bez goriva i municije. Stvar je da možete kako god hoćete, ako Ukrajina nema benzina najveća rafinerija nafte u Kremenčugu je uništena, ako su sve zaliha benzina gađane Iskanderima od Žitomira do Djepropetrovska. Ruuka strateška avijacija je počela da bombarduje mostove preko Dnjepra da bi spriječila željeznicom dođe pojačanje u tehnici na Donbas. Rusi imaju mnogo više potrencijala nego Ukrajina koja je napravila stratešku grešku da se oslonil na Zapad."

Jovanović smatra da Zapad u cjelosti posle debakla u Avganistanu nije spreman da ratuje, da nije sposoban, kako prenosi Kurir.

"E sad tu bi napravio jednu malu digresiju. Kaže se da su Rusi isto doživjeli poraz u Avganistaau, što nije tačno. Rusi su ostavili predsjednika Nadžibulaha koji je ostao predsjednik još tri godine i pao je sa vlasti 1992 , a Rusi su se povukli 1989. Taj rat u Avganistanu se ne smatra kao sramota. Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je 1995 objavilo dovotomnu enciklopediju sa spiskom svih umrlih u Avganistanu. Ja sam to vidi u elektornskom obliku. Čisto sumnjam da će da bude napisana i jedna knjiga o herojstvu Amerikanaca u Avganistanu. Ovo pominjem što se u javnom prostoru vole istorijske paralelw, ali ne postoje dvije indentične istorijske siuacije. Zašto sam pomenuo Obreniviće Karađorđeviće i Ukrajinu, pa zato što je Ukrajina riješila da ratuje sa Rusima svojim prvim susjedom koji ima otvorenu granicu koja može da se zaštiti novom Mažinovom linijom koja mnogo košta. Oni nisu imali logiku da se vezuju za Zapad."

Jovanović na kraju razgovora dodaje da će se rat završiti ili kad Ukrajnci ostanu bez goriva i municije i li kad Rusi kažu dosta nam je.

Prema njegovim riječima postoji mogućnost i da Mađarska pošalje mirovne trupe u Užogorod, a Poljska u Lavov i da Ukrajina kao država prestane da postoji. Čuju se neki glasovi u Ukrajini da bi Orban mogao da uzme Užgorod, i Poljaci mogu da Lavo koji je bio dio Poljske, a koji je Staljin posle dogovora sa Njemcima pripojio Ukrajini, prenosi Kurir.