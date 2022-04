Noam Čomski tvrdi da postoje samo dva načina da se izađe iz krize - ili ispregovarano rešenje ili da jedna strana uništi drugu.

Izvor: Profimedia

Ono što mi činimo stvoriće posledice po novi svet. Pogledajte Ukrajinu. Jedna vrlo opasna situacija za Ukrajince koji trpe brutalne napade ali generalno govoreći to je pretnja koja može dovesti do toga da se pokrene sukob između Rusije i NATO-a. To može dovesti i do nuklearnog rata koji bi bio terminalan za ljudsku vrstu, rekao je u nedavnom intervjuu Noam Čomski.

Prema njegovim rečima dva su načina da se izađe iz ove krize kada je Ukrajina u pitanju.

"Jedan je - ispregovarano rešenje. Drugi je da jedna strana uništi drugu. To neće biti Rusija, oni su isuviše moćni. Rusija neće biti uništena. Ona može donekle biti ugrožena ali ako predsednik Putin i njegova najuža klika budu priterani uza zid i ako ne budu videli izlaz može se desiti da se okrenu ka kapacitetima koje imaju. A imaju kapacitete da unište Ukrajinu. Oni kojima je stalo do sudbine Ukrajinaca neće krenuti u eksperiment pa da vide šta će se desiti ako rusko rukovodstvo bude saterano uza zid. Logičan je stav da se ide kapregovaranju i diplomatiji", rekao je Čomski u intervju za FACE TV.

On kaže da nuklearni rat nije opcija ni za koga ko želi da vidi nastavak ljudskog života na Zemlji.

"U nuklearnom ratu između vodećih sila sve bi bilo uništeno. Zemlja koja krene prva i sama će najverovatnije biti uništena. Ako krene odmazda, onda će biti i gore. Više od trećine Amerikanaca smatra da bi SAD trebalo da uđu direktno u rat u Ukrajini čak i ako će to dovesti do nuklearnog rata", rekao je Čomski.

Napominje da postoje dve zemlje koje bi mogle da pokrenu proces pregovora - to su vodeće dve svetske sile Kina i SAD.

"Kina odbija. Oni drže ruke dalje od toga. Ne žele da se uključuju. Ali i Amerika ima istu politiku. SAD odbijaju da uđu u pregovore i time pregovori postaju teži", ističe Čomski.

On kaže da bi Ukrajini mogao biti dat status poput onog koji ima Meksiko.

"Suverena država koja ne može ulaziti u vojne saveze. Ne mogu obavljati vojne vežbe. U Meksiku Kina ne može postavljati teško naoružanje koje bi bilo na američkoj granici. To je nešto što se podrazumeva. Ili setimo se statusa Austrije tokom Hladnog rata. Ona je bila neutralna ali to nije pogodilo njen suverenitet", rekao je on.

Ali ovo je samo jedan deo kako bi budućnost sveta mogla da izgleda, naglasio je Čomski i dodao da moramo imati na umu da se svet suočava sa egzistencijalnom krizom.

"Ako se to ne bude brzo rešavalo, to će biti organizovanog ljudskog života na planeti Zemlji. To je kriza izazvana uništavanjem klime. Nedavno smo videli najnovije izveštaje koji kažu da je odmah potrebno početi sa značajnim smanjivanjem fosilnih goriva. Ako za nekoliko decenija ne ukinemo potpuno korišćenje fosilnih goriva, svet ide ka katastrofi. Ozbiljnoj katastrofi. To ne znači da će svi umreti odjednom ali to znači da idemo ka svetu u kome ćemo preći preko tačke posle koje povratka nema", rekao je Čomski.

Podsećanja radi, Čomski je u jednom drugom intervjuu citirao jednog od najuglednijih američkih diplomata, ambasadora Čeza Frimena.

“Rusko rukovodstvo je čak tolerisalo provokacije Džordža Buša mlađeg i vojne akcije SAD-a koje su direktno pogađale ruske interese, preduzete tako da ponize Rusiju. Ali Ukrajina i Gruzija su bile crvene linije. To su u Vašingtonu jasno razumeli. Kako nastavlja Frimen, nijedan ruski lider verovatno neće tolerisati širenje NATO na Ukrajinu koje je počelo nakon ‘puča 2014. izvršenog da bi se sprečila neutralnost ili proruska vlada u Kijevu i da bi je zamenila proamerička vlada koja bi Ukrajinu uvela u našu sferu… Dakle, otprilike od 2015. Sjedinjene Države naoružavaju i obučavaju Ukrajinu protiv Rusije’, praktično tretirajući Ukrajinu kao produžetak NATO”, rekao je Čomski.

O tome kako bi na geostrateške odnose sa Rusijom uticala eventualna nezavisnost Evrope od ruskog gasa, Čomski kaže da to ne izgleda kao realna mogućnost u bliskoj budućnosti.