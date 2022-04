General Aleksandar Dvornikov je ranije predvodio ruske operacije u Siriji.

Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan rekao je da je imenovanje ruskog generala zvanog "Sirijski mesar" da vodi rat u Ukrajini "u skladu" sa Putinovim vođenjem rata.

General Aleksandar Dvornikov je ranije predvodio ruske operacije u Siriji, gde su ruske snage optužene da namerno gađaju civilna područja. Služio je i u Čečeniji. Govoreći za CBS, Salivan je rekao da veruje da je imenovanje Dvornikova znak da Rusija planira da nastavi svoju politiku "spaljene zemlje".

"Videli smo zverstva i ratne zločine i masovna ubistva i užasavajuće i šokantne slike iz gradova poput Buče i raketnih napada na Kramatorsk. Mislim da je ovo pokazatelj da ćemo još toga lošeg videti", rekao je on.

Moskva je negirala bilo kakvu umešanost u smrt civila u Buči i opisala izveštaje o telima razbacanim po tamošnjim ulicama kao lažne vesti. Salivanovu ocenu ponovio je general Dejvid Petreus, bivši direktor CIA.

"Rusi su bili poznati u Siriji, u osnovi po... depopulaciji tog područja. Uradili su to u Alepu", rekao je Petreus za CNN. "To su uradili i sa drugim oblastima. I mislim da to možemo očekivati i u Ukrajini."