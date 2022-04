Šef strateške komande SAD izložio je detaljna istraživanja o trenutnom nuklearnom naoružanju Kine, kao i strateškim planovima Rusije.

Kina je na ivici da napravi proboj u nuklearnom naoružanju koji bi doveo do velike promene u globalnoj bezbednosnoj ravnoteži, napisao je admiral Čarls Ričard, šef strateške komande SAD, u svedočenju pripremljenom za saslušanje na Kapitol Hilu, objavio je "Blumberg". "Zadivljujuća ekspanzija“ kineskog strateškog nuklearnog arsenala znači brzo rastući rizik za Vašington, smatra Ričard.

Admiral posebno govori o testiranju hipersonične jedrilice lansirane interkontinentalnim balističkim projektilima u Pekingu, sprovedenom u julu 2021. godine. U operaciji je hipersonično vozilo letelo oko 40.000 kilometara više od 100 minuta, prema svedočenju. To je bila "najveća udaljenost i najduže vreme leta od bilo kog sistema oružja za kopneni napad bilo koje nacije do sada", navodno je rekao.

Ovaj tehnološki napredak sa strane Kine bi značio "ozbiljne implikacije po stratešku stabilnost", upozorio je Ričard, dodajući da se američke vojne sposobnosti i strategije oslanjaju na "pretpostavku da će strateški zastrašivanje, a posebno nuklearno, održati situaciju na istom".

"Ako strateško ili nuklearno zastrašivanje ne uspe, integrisano zastrašivanje i nijedan drugi plan ili sposobnost Ministarstva odbrane neće funkcionisati kako je planirano", dodao je on. Kao rezultat toga, američka strateška komanda veruje da će Amerika možda morati da se suoči sa dva potencijalna protivnika koji poseduju ogromne i modernizovane nuklearne arsenale - Kinom i Rusijom.

Obe ove nacije sada imaju sposobnost da "jednostrano eskaliraju sukob do bilo kog nivoa nasilja, u bilo kom domenu, širom sveta, bilo kojim instrumentom nacionalne moći, iu bilo koje vreme", napisao je admiral u svom svedočenju.

Ričard već duže vreme upozorava na brzu promenu strateškog balansa. On je već izjavio, tokom svoje posete Evropi u oktobru 2021, da će kombinovani nuklearni kapaciteti Kine i Rusije poslati SAD u "neistražene vode". U to vreme, on je takođe upozorio da je Peking sada prilično sposoban da sprovede "svaku moguću strategiju nuklearnog primenjivanja".

Američki mediji izveštavaju - najmanje od sredine 2021. - da Peking navodno gradi više od 100 raketnih silosa u pustinji u zapadnom delu zemlje. Sada, Ričard je govorio o "nuklearnim raketnim poljima" sa oko 120 silosa svaki koji bi Pekingu obezbedili "robustnu" sposobnost da stigne do kontinentalnog dela SAD.

Američki admiral je takođe optužio Moskvu i Peking da razvijaju strategije "prinude" protiv kojih bi SAD trebalo da budu spremne da se "suprotstave". On je posebno tvrdio da bi Rusija mogla da pokrene taktički nuklearni napad manjeg obima protiv nenuklearne članice NATO-a kako bi naterala vojni blok da se povuče u bilo kom potencijalnom sukobu kao deo svoje navodne strategije "eskalacije radi deeskalacije".

Admiral je takođe očigledno primetio da je Moskva ponovo pokrenula svoj program strateških nuklearnih bombardera Tu-160, koji je nazvao "podvigom koji nije viđen od Hladnog rata".

Peking je prošle nedelje optužio Vašington za pokušaje da "obuzda i potisne" Kinu i Rusiju, nakon što je Bajdenova administracija Kinu nazvala svojim "najvažnijim strateškim konkurentom". Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Vang Venbin je tada savetovao Ameriku da ne "uspostavlja zamišljene neprijatelje, ignoriše legitimne bezbednosne brige drugih zemalja i podstiče blokovsku konfrontaciju", dodajući da bilo kakvi pokušaji obuzdavanja neće uspeti.