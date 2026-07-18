Džordž Kotrel, koji se povezuje sa kripto-kockarskom platformom Tether.bet, i njegovi saradnici osnovali su više kompanija u Crnoj Gori, od kojih neke prijavljuju minimalne ili nikakve prihode, piše BIRN

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Britanski biznismen Džordž Kotrel, koji se povezuje sa neregulisanom kripto-kockarskom platformom Tether.bet, i njegovi saradnici osnovali su mrežu kompanija u Tivtu koje, prema istraživanju BIRN-a, imaju malo ili nimalo prijavljenih prihoda. Crnogorske institucije do sada nijesu pokretale istrage o njihovom poslovanju.

Kotrel je ranije bio savjetnik lidera stranke Reform UK Najdžela Faraža, a 2016. godine uhapšen je u SAD zbog optužbi za pranje novca, prevaru i ucjenu. Nakon sporazuma o priznanju krivice pušten je iz zatvora 2017. godine.

Prema pisanju britanskog lista The Sunday Times, Kotrel je povezan sa platformom Tether.bet, koja je omogućavala klađenje kriptovalutama i gotovinom, a za koju se navodi da je koristila poslovne strukture u Crnoj Gori, piše Dan.

Iz Uprave za igre na sreću saopštili su BIRN-u da platforma nema dozvolu za rad u Crnoj Gori i da im nijesu poznate informacije o eventualnim kancelarijama ili računima povezanim sa tom kompanijom. Iz Specijalnog državnog tužilaštva i Centralne banke Crne Gore nijesu odgovorili na pitanja o eventualnim istragama, prenosi Dan.

BIRN je utvrdio da je Kotrel u Tivtu registrovao firmu Private Family Office, koja tokom 2025. godine nije prijavila prihode, dok su joj rashodi iznosili 30.000 eura. Njegovi saradnici registrovali su više kompanija, među kojima su Global Trust Limited, Extra Thyme Limited i druge firme povezane sa nekretninama, ugostiteljstvom i bezbjednosnim uslugama.

Kompanija Global Trust Limited, čiji je vlasnik malezijski računovođa Hon Kong Yong, upravlja sa više firmi u Tivtu, uključujući kazino Salon Prive. Prema podacima BIRN-a, neke od tih kompanija imaju značajne rashode, ali male prihode ili posluju sa gubicima.

Crna Gora još nema poseban zakon kojim se uređuje oblast digitalne imovine, dok BIRN navodi da se trgovina kriptovalutama odvija u sivoj zoni, bez potpunog nadzora institucija.

Istraživanje je ukazalo i na veze pojedinaca povezanih sa Faražovom strankom sa firmama registrovanim u Tivtu, uključujući kompanije koje se vode na istoj adresi kao advokatske i konsultantske kancelarije.

Iz kompanija koje se pominju u istraživanju negirali su povezanost sa nezakonitim poslovanjem i naveli da nijesu učestvovali u aktivnostima platforme Tether.bet.