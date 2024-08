Bivši ministar pravde i nekadašnji visoki funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović kazao je da bi i dalje bio ministar pravde da je "htio da ćuti".

Na predstavljaju Podgoričke liste koju će predvoditi na lokalnim izborima u Podgorici, Milović je rekao da je on "izvorni PES".

On tvrdi i da je Bezbjednosna informativna agencija (BIA) Srbije snimila Spajića da ulazi u vilu južnokorejskog “kralja kriptovalatua” Do Kvona.

Na pitanje zašto je ćutao na navodno finansiranje Džorža Kotrela PES-a, Milović je kazao da u toj partiji "ne znaju" šta premijer i njen lider Milojko Spajić "radi jer on krije stvari od njih".

"On je izdao građane kojima smo nudili politiku trećeg puta. Mi smo trebali biti treći put - ni DF, ni DPS, gdje ćemo mi biti stožeri te vlasti, a ostali će moći da se pridruže. On je od PES-a napravio privjezak partiju Andrije Mandića. Milojko Spajić je sada privjezak Andrije Mandića. Ja sam izvorni PES. Ostao sam na toj politici, da mi kreiramo ambijent, a ne da drugi to rade, a mi glumimo. Da sam htio da ćutim, bio bih i dalje ministar", rekao je Milović.

PES: Ako je Miloviću sporno bilo finansiranje, nije trebalo da ćuti dok je bio u partiji

Upitan da prokomenteriše Kotrela, odnosno činjenicu da su mediji podsjetili da je demantovao GP URA u njegovu umiješanost, Milović je kazao da su se u predsedničkoj kampanji u PES-u "vrzmali neki Britanci", ali da ne zna ko su. Rekao je i da je "skoro saznao" za umiješanost Kotrela, i da tada nije znao.

Kad je u pitanju afera "Do Kvon", on tvrdi da je branio Spajića te da je afera namještena. Sa druge strane, Milović je kazao da je BIA snimila Spajića da ulazi u Kvonovu vilu.

"Kad je riječ o državljanstvu, ja sam ga jedini branio kod Petra Komnenića. Na sreću, imali smo drugog kandidata, Milatovića, čijeg tima sam bio dio", kazao je i dodao da će se u narednom periodu znati ko je Spajić.

Milović je istakao da je premijer ponizio mnoge, ističući primjere donedavnog ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića i ministra energetike Saše Mujovića.

Odgovarajući na pitanje ko je poslanik delegiran od strane Kotrela, kazao je da neće dati ime jer se "radi o korektnom momku".

"Ja ne mogu slomiti Spajićevu kičmu, jer on nema kičmu", rekao je.

Milović je istakao i da mu mnogi sadašnji članovi PES-a "javljaju stvari koje se dešavaju" i da Spajić "stvara nove neprijatelje svakog dana".

Upitan da imenuje funkcionere koji kupuju firme da bi zaradili novac na izgradnji autoputa, Milović je rekao da ne želi da uzima posao Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Milović je odgovarajući na pitanje o hapšenju opozicionog aktiviste iz Srbije Dragana Vidakovića rekao i da Spajić ranije "nije bio poznat kao neko ko radi po nalogu Beograda, dok danas ipak to radi".

Vidaković je uhapšen u Crnoj Gori po potjernici Srbije koja ga potražuje zbog sumnje da je objavom ne Tviteru ugrozio bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.