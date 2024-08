Odgovarajući na pitanje novinara na konfernciji za medije na kojoj je predstavio Podgoričku listu, zašto je dok je bio u Vladi i PES-u, ćutao o “vezama Spajića i Džordža Kartela“, Milović je rekao da ga to mnogi pitaju.

Premijer Milojko Spajić je krio mnoge stvari od Pokreta Evripa sad i to radi i danas. Spajić je izdao ljude koji su ga podržavali, tvrdi nosilac Podgoričke liste i bivši ministar pravde Andrej Milović.

“Mnogi me pitaju zašto sam ćutao do sada. PES ne zna šta Spajić radi. Mnoge stvari je krio i danas ih krije. Sam je stvorio mnogo neprijatelja u samoj partiji. On je izdao mene, PES i ljude koji su ga podržavali. Nisam ja ozdao njega. On je od PES-a napravio privezak partiju Andrije Mandića. On je privezak Andrije Mandića. Da sam htio da budem ćutolog mogao sam da i sada budem ministar. Zato sam smijenjen. Crna Gora je skrenula zbog njegovih usko partijskih interesa. Treba da pokušamo da damo građanima alternativu. On je pobjegao od duela u parlamentu. Zaštitio ga je Mandić”, kazao je Milović.