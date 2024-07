Enigma u srcu predizborne kampanje lidera Reformske stranke Ujedinjenog kraljevstva Najdžela Faraža: zašto je tridesetogodišnji biznismen, samopriznati kockar i osuđeni prevarant doletio iz glamuroznog balkanskog odmarališta da bi bio njegov neplaćeni pomoćnik.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Enigma u srcu predizborne kampanje lidera Reformske stranke Ujedinjenog kraljevstva Najdžela Faraža: zašto je tridesetogodišnji biznismen, samopriznati kockar i osuđeni prevarant doletio iz glamuroznog balkanskog odmarališta da bi bio njegov neplaćeni pomoćnik, piše britanski list "Gardijan".

Džordž Kotrel je bio uz Faraža kad je lider partije "Reform UK" u Velikoj Britaniji bio posut milkšejkom u predizbornoj kampanji u Klaktonu, i na privatnom helikopterskom letu sa njim od Ešfilda u Notingemširu do Londona.

Kotrel je bio tamo u jednom londonskom hotelu, zalijepljenog uha za telefon, dok je Faraž bio domaćin konferencije za medije.

Takođe se pojavio u Merthir Tidfilu za lansiranje manifesta stranke u Velsu.

Reformska stranka kaže da je Kotrel samo jedan od mnogih partijskih volontera u kampanji, ali njegov ekstravagantni način života i prethodne kontroverze postavljaju neka nezgodna pitanja za Faraža.

Oni koji su pratili izbornu kampanju u Klaktonu, primorskom gradu u Eseksu iz kojeg je Faraž lansirao svoj osmi pokušaj da postane poslanik, opisuju Kotrela kao sastavni dio operacije – često fizički blizak vođi i njegovoj dvojici tjelohranitelja, kao što je prikazano u snimku na Kanalu 4 na kojem glavna grupa napušta štab kampanje, kako pišu Vijesti.

Jedna fotografija od ranije u kampanji prikazuje Kotrel u pivskoj bašti u Klaktonu sa Faražom.

Obojica muškaraca su u sličnim pozama: puše i telefoniraju, udaljeni nekoliko metara.

Britanske lokacije su daleko od Kotrelovog uobičajenog načina života. Kažu da je vozio Lamborgini vrijedan 300.000 funti, boravio u gradskoj kući od osam miliona funti kad je bio u Londonu i da je odveo prijatelje iz Vestminstera, uključujući Faraža, do svoje kuće u Crnoj Gori privatnim avionom sa londonskog aerodroma Bigin Hil.

Kotrel, koji je rođen u Britaniji, uhapšen je u julu 2016. nakon konvencije Republikanske partije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Osuđen je 2017, a proveo je osam mjeseci u zatvoru nakon što je optužen da je nudio usluge pranja novca na "mračnom vebu". U Crnu Goru se preselio 2017, nakon što je izašao iz zatvora.

Odležao je kaznu zbog jedne tačke optužnice za prevaru nakon što je odbačeno 20 drugih optužbi u sklopu sporazuma o priznanju krivice. Sada je poznata ličnost u luksuznom primorskom ljetovalištu Porto Montenegra, gdje uglavnom živi, sa svojom blistavom marinom, utočištem za superbogate sa sjajnim mega-jahtama, luksuznim restoranima i dizajnerskim radnjama kao što su Dior i Roleks.

Izvori su za Gardijan rekli da je zabavljao prijatelje u vili tokom putovanja u Crnu Goru, sa jednom posebnom spavaćom sobom koju je favorizovao Faraž, iako navodno posjeduje skromniji stan u hotelu Regent Porto Montenegro sa pet zvijezdica.

Kotrelovo vrijeme u Crnoj Gori nije prošlo bez kontroverzi. Prošlog mjeseca je navodno izgubio 20 miliona eura (16 miliona funti) u jednoj igri pokera, što je izazvalo javnu svađu sa njegovom bivšom djevojkom Anđelom Vukadinović, aktuelnom mis Crne Gore.

U razgovoru za Gardijan u Crnoj Gori prije dvije nedjelje, Vukadinović (23) rekla je da su Kotrel i Faraž bili „veoma bliski“.

"(Džordž) ga toliko poštuje. Uvijek priča o njemu kao da je Najdžel za njega broj 1. Dakle, sve je u vezi Najdžela. Mislim ranije, nije bilo toliko, kao da ga je pominjao svaki dan, ali meni je bilo u redu. Ali poslednja tri, četiri mjeseca stalno ga pominje“, rekla je Vukadinović, kandidat za mis svijeta.

Kotrel je takođe poznat po svojim vezama sa političkom scenom Crne Gore, uključujući sadašnjeg premijera zemlje Milojka Spajića i njegov Pokret Evropa sad (PES).

Kako je Spajić prošle godine bio na "ivici vlasti", protiv Kotrela je zatražen pretres i potjernica zbog optužbi da je nezakonito finansirao stranku.

Njegovi advokati rekli su da je predsjedavajući sudija odbio zahtjev kao neosnovan i „dio političke igre“ i opisali su ovu epizodu kao dio političke kampanje dezinformisanja zbog Kotrelovih veza sa političarem.

Vukadinovićeva je rekla da je Kotrel bila blizak sa Spajićem, kojeg je ranije upoznala u Porto Montenegru, ali da su se ove godine razišli.

"Ne znam zašto, šta se tamo desilo. (Džordž) ne želi da govori o tome – pitala sam ga nekoliko puta, što je za mene čudno“, rekla je ona, kako prenose Vijesti.

Kotrelovo poslovanje u Crnoj Gori je registrovano kao kompanija "Private Famili Office", osnovana pod imenom "George Co".

"Gardijan" prenosi i pisanje "Vijesti" da je Kotrel koristio isto ime u pasošu kada je letio privatnim avionom prošlog ljeta.

Advokati Kotrela su rekli da je imao zvaničnu dozvolu da koristi skraćeno ime iz razloga koji se odnose na njegovu ličnu bezbjednost.

"Otmeni Džordž"

Kotrel, aristokrata rođen u Glosteru, školovao se privatno na luksuznom karipskom ostrvu Mustik, a zatim na koledž Malvern u Vusterširu.

Nazvan je "Posh George" ("Otmeni Džordž") od donatora kampanje za Bregzit Arona Benksa, Kotrel je ranije bio volonter za Faraža 2016. godine, sa 22 godine, nakon što ga je predstavio njegov aristokratski ujak Lord Hesket, bivši blagajnik Reformske prethodnice partije UKIP, navodi Benksovi memoari.

Bio je sa Faražom u noći referenduma o Bregzitu kada je osjetio priliku za kockanje.

"U 22:00 nisam mogao da vjerujem da još uvek dobijam 9/1 (za većinu glasova za izlazak iz EU)“, rekao je kasnije za list Telegraf.

"Bili smo u kancelariji za kampanju i pratio sam sve glavne berzanske indekse, tržišta dolara i funte. Kada je došlo do tri sata ujutro, dizao sam svoje menadžere iz kreveta da mi donesu još 50 hiljada ovdje, još 50 hiljada tamo, da bih 'skratio' sterlinga. Jednostavno nisam mogao da si pomognem".

Kotrel je tvrdio da je dobio šestocifrenu sumu od "skraćivanja" funte, ali je rekao da je odmah „izgubio većinu sljedećeg dana“ kladeći se na konje.

Kasnije te godine, Faraž je bio prisutan kada je Kotrel uhapšen pod optužbom za pranje novca u SAD dok su se spremali da se vrate u Britaniju nakon republikanske konvencije.

Benksovi memoari podsjećaju da je Kotrel u početku bio pritvoren na izlasku i mislili su da je to zato što je „iz veoma bogate porodice i rutinski nosi hiljade funti“.

Nakon što je uhapšen, Benks je napisao:

"Gadan šok danas kada je Najdžel dobio krivičnu prijavu za 'Otmenog Džordža'. Nije lijepo. Optužen je po 21 tački zločina, uključujući pranje novca, žičanu prevaru i ucjenu. Dodao je da misli da je Kotrel "veoma mlad i sumnjam da je uhvaćen u nečemu preko glave".

Sudija u Arizoni osudio je Kotrela na osmomjesečnu zatvorsku kaznu nakon što se na kraju izjasnio krivim po jednoj tački za prevaru u okviru sporazuma o priznanju krivice prema kojem su ostale optužbe odbačene.

Zločin je počinjen 2014. godine, prije nego što je radio za stranku protiv EU ili Faraža, koji je svojevremeno opisao Kotrela da mu je "kao sin".

U intervjuu za Tajms 2017. godine, Kotrelova majka, Fiona, rekla je da su izvještaji da je njen sin dovoljno bogat da ima trast fond od 250 miliona funti „smješno, apsolutno smeće“.

Po izlasku iz zatvora, Kotrel je govorio o tome da je zarađivao za život prije 2016. radeći za ofšor banke, uključujući „omogućavanje i promovisanje agresivnih programa izbjegavanja poreza“.

Njegovi advokati su rekli da on nema pristup porodičnom novcu, ali da je svoje značajno bogatstvo stekao radeći od 17. godine – i da više ne radi za ofšor banke na šemama izbjegavanja poreza, ali ima portfelj investicija.

Nakon osude 2017, činilo se da se Faraž distancirao od Kotrela nakon presude, rekavši da ne može biti odgovoran za sve što su ljudi oko njega uradili.

Ali par je od tada nekoliko puta fotografisan zajedno, jednom u Crnoj Gori na polo utakmici 2019. godine, ponovo na ručku u zapadnom Londonu 2021. sa Kotrel-ovom bivšom djevojkom Džordžijom Tofolo, rijaliti zvijezdom i uticajnom influenserkom, i ponovo u restoranu "Scott's" ove godine.

Vukadinovićeva je rekla da se Kotrel spremao da podrži Faraža u posljednjih nekoliko meseci, ali da nema pojma koja je njegova uloga.

"To je nešto u vezi sa Najdželovom kampanjom, to je sve što znam jer ne pitam previše. Nisam baš zainteresovana za taj posao. Dakle, on je tamo [u UK] sa punim radnim vremenom i priprema Najdžela za to pretpostavljam“, rekla je ona.

Vukadinović, koja je Kotrela upoznala u baru u Tivtu, gdje se nalazi Porto Montenegro, prije tri godine, rekla je da je bila prisutna nakon što je izgubio 20 miliona eura u seriji Triton poker, turniru sa visokim ulozima koji se održava u kazino odmaralištu Maestral sa pet zvijezdica u Budvi na obali Jadranskog mora.

Rekla je da je prokockao novac tokom nekoliko sati u VIP sobi, pojavivši se nekoliko puta da bi je obavijestio. Rekla je da je otišla nakon što je pokušala da upozori Kotrela, koji je u intervjuu za Telegraf 2017. priznao da je u mladosti imao problem sa kockanjem, ali da se kasnije odvikao.

Vukadinovićeva, koja je bila u odmaralištu, rekla je da vjeruje da je Kotrel igrao protiv kineskih milijardera i poznatih ličnosti.

„Bilo je možda pet, šest, sedam sati, on je sve vreme bio za istim stolom [igrao poker] u privatnoj sobi“, rekla je ona. „Bio je kao da gubi, pobjeđuje, gubi, pobeđuje. A ja sam mislila, 'ovo će biti katastrofa' - i bilo je".

Takođe je bio redovan gost u "Salonu Prive", privatnom klubu članova i kazinu u Tivtu, a u kazino je dovodio prijatelje iz Velike Britanije.

Prošle godine policija je pokušala da izvrši raciju u kazinu tražeći kriptomat.

Takvi bankomati se koriste za kupovinu i prodaju kriptovaluta kao što je bitkoin.

Advokati kazina rekli su tada "Vijestima" da je kriptomat legalno nabavljen za legitimno trgovanje kriptovalutama.

Kotrel je više puta rekao da nema finansijske veze sa kazinom, a podaci kompanije pokazuju da je u vlasništvu malezijskog računovođe iz Londona.

Kotrelovi advokati rekli su da je upoznat sa izvještajima da je kriptomat uvezen, ali da on nikada nije njime upravljao.

Jedan biznismen u Tivtu opisao je Kotrela kao prijatelja i klijenta od 2017. godine i ispričao kako je preko njega upoznao Faraža i Tofola.

Hvalio je Kotrela, rekavši: "Nemam ništa loše da kažem protiv njega. Veoma je ljubazan, veoma ljubazan i veoma ljubazan. On je savršen britanski džentlmen. On je 10 od 10.”

Kotrel je odbio zvanično da komentariše. "Gardijan" se Reformi i Faražu takođe obratili za komentar.