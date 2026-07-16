Slijedi i dodatna podrška mladima koji stambeno pitanje rješavaju putem kredita

Izvor: MONDO

Budžet Opštine Budva za sada se puni u skladu sa planiranom dinamikom, dok u lokalnoj upravi već postoji očekivanje da bi pozitivan rebalans mogao uslijediti u narednom periodu. Turistička prijestonica Crne Gore ove godine planirala je rekordnu kasu vrijednu 79 miliona eura, a prema trenutnim podacima već je ostvareno oko 57 odsto godišnjeg plana, prenosi RTV Budva.

Rezultati ostvareni tokom prvih šest mjeseci ove godine nadmašili su prošlogodišnje pokazatelje, što predstavlja dobru osnovu za realizaciju ambiciozno postavljenog budžeta. Ipak, odlučujući period za konačan rezultat tek slijedi. Najveći dio prihoda tradicionalno se ostvaruje tokom glavne turističke sezone, posebno u julu i avgustu, kada se bilježi najveća privredna aktivnost i priliv novca u opštinsku kasu.

Sekretar Sekretarijata za budžet, računovodstvo i ekonomski razvoj Opštine Budva, Slavko Đukanović, za Polis ocjenjuje da postoje razlozi za umjereni optimizam.

“Što se tiče poreza, mi smo ove godine trenutno nešto jači u odnosu na prošlu godinu, što nam daje onako optimizam da ćemo budžet realizovati. Čak, nadam se da ćemo možda u jednom dijelu i premašiti određene stavke u budžetu na prihodnoj strani. Prije svega tu mislim na poreze: porez na nepokretnosti i porez na promet nepokretnosti, koji zaista za sada se veoma dobro naplaćuju”, istakao je Đukanović.

Pored prihoda koje direktno ostvaruje lokalna uprava, povećani su i oni koji se prikupljaju na državnom nivou, a potom raspoređuju opštinama.

“Porez na dohodak fizičkih lica i tako dalje, prirez takođe, su veći u odnosu na prethodnu godinu i tu se radi otprilike o nekih 7-8 odsto uvećanja prihoda”, objašnjava Đukanović.

Dosadašnji rezultati pokazuju da je realizacija budžeta na dobrom putu, posebno imajući u vidu da najintenzivniji period naplate tek dolazi, piše RTV Budva.

“Sada kreću veći prihodi. Nama je treći kvartal najjači, kao što i sami znate, jer u Budvi je jako izražen taj sezonski karakter naplate prihoda. Sada kreću prihodi od poreza na nepokretnost i prirezi, i svi ostali prihodi koji se vezuju za turističku sezonu, tako da očekujemo upravo u ovom kvartalu najveće prihode.”

U lokalnoj upravi već pripremaju planove za period nakon završetka ljetnje sezone, kada se očekuje intenziviranje investicionih aktivnosti u gradu.

“U četvrtom kvartalu očekujemo povećanje prihoda od strane komunalija, jer očekujemo određene investicije. Na tome smo predano radili, da stvorimo bolji privredni ambijent za ulaganje. A naravno, sve će to značiti dodatne prihode, kako za lokalnu samoupravu, tako i za državu”, naglašava sekretar za finansije.

Stabilna finansijska situacija omogućila je Opštini Budva da pokrene i nove programe podrške građanima. Među njima je i odluka o subvencionisanju podstanara, kojom bi trebalo da se pomogne brojnim porodicama i pojedincima u gradu gdje su cijene zakupa nekretnina već duži niz godina među najvišima u Crnoj Gori. Prva faza konkursa je završena, a uskoro se očekuje potpisivanje ugovora sa korisnicima.

Nakon toga slijedi i dodatna podrška mladima koji stambeno pitanje rješavaju putem kredita.

“Sada treba da uslijede dodatni pozivi koji su vezani za finansiranje, odnosno subvencionisanje kredita mnogih mladih ljudi koji su podigli kredite da bi došli do rješavanja stambenog pitanja, i tu će opština takođe da subvencioniše. Opredijeljeno je budžetom, mislim, negdje oko 500.000 eura za ovu godinu. Mi ćemo svakako nastaviti sa tim i u narednoj godini, a u ovoj ćemo vidjeti koliko će sredstava biti potrošeno”, zaključio je Đukanović.