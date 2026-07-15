Protiv L. K. i maloljetnog lica iz Podgorice podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili navedena krivična djela", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Budvanska policija rasvijetlila je događaj u kojem je maloljetniku iz Podgorice nanesena teška tjelesna povreda ispred jednog noćnog kluba u Budvi, uhapšena je jedna osoba iz Podgorice, dok su protiv dvije osobe podnijete krivične prijave, zbog sumnje da su izvršila navedeno krivično djelo.

To je saopšteno danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva je 14. jula, oko 04.00 časa nakon ponoći, od strane zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći u Budvi, obaviještena da je u njihove prostorije pristiglo maloljetno lice sa povredama.

"Policijski službenici su upućeni na lice mjesta, kojom prilikom su utvrdili da se radi o sedamnaestogodišnjem licu iz Podgorice, koje je saopštilo da su mu neposredno ispred jednog noćnog kluba u Budvi, od strane njemu nepoznatih lica, nanijete tjelesne povrede. Povrijeđeni maloljetnik je upućen na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu preloma donje vilice, što je potvrđeno izvještajem ljekara specijaliste", ističe se u saopštenju UP.

Iz UP dodaju da su policajci, daljim operativnim i kriminalističkim radom na rasvjetljavanju događaja i identifikovanju izvršilaca, identifikovali tri osobe iz Podgorice – maloljetno lice staro 17 godina, L. K. (18) i P. V. (20), za koja se sumnja da su 14. jula, u periodu između 03.00 i 04.00 časa, ispred jednog noćnog kluba u Budvi, učestvovala u narušavanju javnog reda i mira, kojom prilikom je maloljetnik iz Podgorice zadobio teške tjelesne povrede.

"O događaju je, nakon sprovedenih aktivnosti, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se P. V. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje. Protiv L. K. i maloljetnog lica iz Podgorice podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili navedena krivična djela", zaključuje se u saopštenju.