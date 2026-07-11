Stanišić odbacuje te tvrdnje, navodeći da je pregled uredno obavljen i da za to postoji odgovarajuća medicinska dokumentacija.

Izvor: @Wutzkoh via Twenty20

Vidoje Stanišić demantovao je navode iz saopštenja policije u kojem se tvrdi da su protiv direktorice jedne budvanske poliklinike i ljekara zaposlenog u toj ustanovi podnijete krivične prijave zbog sumnje da su sačinili falsifikovanu medicinsku dokumentaciju kako bi opravdali njegov izostanak sa suđenja pred Višim sudom u Podgorici, prenosi CdM.

Stanišić odbacuje te tvrdnje, navodeći da je pregled uredno obavljen i da za to postoji odgovarajuća medicinska dokumentacija.

“O izvršenom pregledu postoji uredna i vjerodostojna medicinska dokumentacija koja nedvosmisleno potvrđuje da je pregled obavljen, zbog čega su navodi da nijesam bio prisutan, kao i tvrdnje o navodnom falsifikovanju medicinske dokumentacije, u potpunosti neistiniti”, kazao je Stanišić u reagovanju.

U reagovanju, koje je dostavio medijima, ističe da je u vrijeme na koje se odnose navodi boravio u Budvi, gdje je, kako tvrdi, pristupio zdravstvenoj ustanovi i bio pregledan od strane nadležnog ljekara.

“Istina je da sam se u navedenom periodu lično nalazio u Budvi, gdje sam boravio, te sam u tom vremenskom intervalu uredno pristupio zdravstvenoj ustanovi i bio pregledan od strane nadležnog ljekara.”

Navodi i da uz demant dostavlja medicinsku dokumentaciju koja, prema njegovim riječima, potvrđuje da je zdravstvena usluga pružena u skladu sa zakonom i pravilima medicinske struke.

Stanišić smatra da su objavljene informacije dovele javnost u zabludu i nanijele štetu njemu, ali i zdravstvenoj ustanovi i ljekaru koji su, kako tvrdi, postupali profesionalno, piše CdM.

“Objavljivanjem tvrdnji da je medicinska dokumentacija falsifikovana ili sačinjena bez mog prisustva javnost se dovodi u zabludu, kao i narušava profesionalni i poslovni integritet i ugled navedene zdravstvene ustanove, postupajućeg specijaliste i cjelokupnog medicinskog osoblja, koji su svoj posao obavili savjesno, odgovorno i u skladu sa važećim propisima.”

On je ocijenio da je sporni tekst zasnovan na jednostranim i neprovjerenim informacijama, te da mu nije pružena prilika da iznese svoju stranu događaja.

“Posebno ističem da je sporni tekst očigledno zasnovan na jednostranim i neprovjerenim informacijama, bez provjere činjenica i bez da mi je pružena mogućnost da iznesem svoju stranu događaja, čime su prekršena osnovna načela profesionalnog i odgovornog novinarstva.”

Dodaje da su objavljeni navodi, kako tvrdi, narušili njegov ugled i izazvali ozbiljne posljedice po zdravstvenu ustanovu i ljekara koji ga je pregledao.

“Smatram da su objavljene informacije neistinite, da su mi nanijele štetu, ugrozile moj lični ugled i integritet, te izazvale ozbiljne posljedice po zdravstvenu ustanovu i ljekara koji je postupao u konkretnom slučaju.”

Na kraju je zatražio od nadležnih institucija da sprovedu potpunu i nepristrasnu provjeru svih okolnosti slučaja, kao i da se njegov demant objavi u skladu sa Zakonom o medijima.

“Istovremeno zahtijevam od nadležnih državnih organa da izvrše potpunu i nepristrasnu provjeru svih činjenica i cjelokupnog predmeta, kako bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje i otklonile sve neosnovane sumnje koje su iznijete u javnosti.

U skladu sa Zakonom o medijima, zahtijevam da ovaj demant objavite u cjelosti, na isti ili odgovarajući način na koji je objavljena sporna informacija.

U suprotnom, biću prinuđen da zaštitu svojih prava, ugleda i zakonom zaštićenih interesa potražim pred nadležnim sudskim i drugim državnim organima.”