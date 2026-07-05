Crna Gora se našla u sredini liste od 102 zemlje, ispred Srbije i Bosne i Hercegovine, ali iza Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Dan, Crna Gora zauzela je 52. mjesto na novom Global Investment Risk and Resilience Indexu, koji su objavili kompanija Henley & Partners i analitička platforma AlphaGeo, sa ukupno 64,78 bodova.

Na listi od 102 rangirane zemlje, Crna Gora se našla iza Sjeverne Makedonije, koja je 49, dok su Slovenija i Hrvatska znatno bolje plasirane. Istovremeno, Crna Gora je ispred Srbije, koja zauzima 54. mjesto, i Bosne i Hercegovine, koja je 57.

Portal Dan navodi da indeks mjeri otpornost država na ekonomske, političke, tehnološke i klimatske izazove, uzimajući u obzir faktore poput valutne stabilnosti, upravljanja, regulatornog okruženja, tehnoloških inovacija i klimatske prilagodljivosti. Autori istraživanja ističu da upravo društva koja ulažu u jačanje institucija i prilagođavanje globalnim promjenama dugoročno privlače više investicija i ostvaruju veći ekonomski rast.