Uprava policije saopštila je da je danas na graničnom prelazu Debeli Brijeg – Karasovići iz Hrvatske u Crnu Goru izručen Vuk Lakićević (28), koji je krajem aprila uhapšen u Hrvatskoj po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica.

Izvor: prentscreen video / uprava policije

Uprava policije saopštila je da je danas na graničnom prelazu Debeli Brijeg – Karasovići iz Hrvatske u Crnu Goru izručen Vuk Lakićević (28), koji je krajem aprila uhapšen u Hrvatskoj po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica.

“Policijski službenici NCB Interpol-a Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, realizovali su danas ekstradiciju međunarodno tražene osobe – člana jedne organizovane kriminalne grupe, iz Hrvatske u Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su pojasnili da je za V.L. međunarodna potjernica raspisana po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu. Kako navode, sumnja se da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju su procesuirali Specijalno policijsko odjeljenje i Specijalno državno tužilaštvo zbog šest krivičnih djela protiv života i tijela izvršenih na teritoriji Crne Gore od 2017. do 2019. godine.

“Prema policijsko-operativnim evidencijama, V.L. je registrovan kao pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe koja djeluje na teritoriji Crne Gore, ali i na regionalnom i međunarodnom nivou. Podsjećamo da je ova međunarodno tražena osoba locirana i uhapšena zahvaljujući efikasnoj međunarodnoj policijskoj saradnji i koordinaciji policija Crne Gore i Hrvatske”, istakli su.

Kako su dodali, nakon što je NCB Interpol Podgorica inicirao raspisivanje međunarodne potjernice, Lakićević je u kratkom roku lociran i uhapšen u Hrvatskoj.

“Nakon realizovane ekstradicije, V.L. je sproveden na dalju nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu. Službenici NCB Interpol-a Podgorica nastavljaju intenzivne aktivnosti na lociranju međunarodno traženih osoba, kako na teritoriji Crne Gore, tako i u inostranstvu”, naglašavaju.

Kako su zaključili, kontinuiranom saradnjom sa partnerskim službama i specijalizovanim timovima za ciljano traganje širom Evrope i svijeta potvrđuju da je Uprava policije Crne Gore pouzdan i respektabilan partner u međunarodnoj borbi protiv organizovanog kriminala i procesuiranju međunarodnih bjegunaca.