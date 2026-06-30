Kako je istakao, naša zemlja je jedina država kandidat obuhvaćena ovim finasnijskim okvirom što je potvrda da je EU vidi kao svoju narednu članicu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropska sadašnjost Crne Gore. Velika vijest i zvanično iz Brisela – Crna Gora je dio narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije (2028-2034), napisao je na mreži X premijer Milojko Spajić.

Kako je istakao, naša zemlja je jedina država kandidat obuhvaćena ovim finasnijskim okvirom što je potvrda da je EU vidi kao svoju narednu članicu.

“Prema projekciji Evropske komisije, Crna Gora će moći da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta EU, po istoj strukturi koja važi za države članice. Ovo znači više investicija, snažniju podršku ekonomiji, infrastrukturi, poljoprivredi, socijalnim politikama, lokalnim zajednicama i, prije svega, bolji kvalitet života naših građana. Hvala Evropskoj komisiji na povjerenju, partnerstvu i podršci ka skorom izvjesnom članstvu Crne Gore u EU”, poručio je Spajić.

On je posebno zahvalio Kipru, predsjedavajućem Savjetu EU u proteklih šest mjeseci, tokom kojih su nastavljena zatvaranja poglavlja, a nakon 17 godina EK započela rad na Ugovoru o pristupanju nove članice EU i predstavila finansijski paket u pogledu članstva Crne Gore.