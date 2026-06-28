Ministar je napomenuo da je MERS kroz svoje implementacione jedinice započeo znatan broj projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u opštinama na sjeveru Crne Gore, i da su u fokusu novih ekoloskih projekata sve opstine, bez izuzetka.

Izvor: MERS

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić, ocijenio je da će izgradnja druge dionice auto-puta, od Mateševa do Andrijevice, predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove.

„Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika“, istakao je ministar Ćulafić.

Govoreći o finansijskom dijelu projekta, ministar je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa EU i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine.

“Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvaliteno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta ", istakao je Ćulafić.

Ministar je napomenuo da je MERS kroz svoje implementacione jedinice započeo znatan broj projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u opštinama na sjeveru Crne Gore, i da su u fokusu novih ekoloskih projekata sve opstine, bez izuzetka.

"Istovremeno, intenzivno radimo na zatvaranju i sanaciji neuređenih, odnosno divljih deponija, pružamo podršku lokalnim samoupravama u realizaciji brojnih ekoloških i razvojnih projekata. Naš cilj je, dakle, da razvoj sjevera bude sveobuhvatan, da se istovremeno ulaže u puteve, zaštitu životne sredine, komunalnu infrastrukturu, da bezbjednosni apsekt bude na najvišem nivou, da gradjanin ima osjećaj da je državi važan, sveukupan cilj je stvaranje boljih uslova za život građana", zaključio je Ćulafić.