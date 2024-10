Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić je gostjući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti kazao da je Zakon o upravljanju otpadom koji donosi niz novina pripreman dugo i usklađen je sa regulativom Evropske unije (EU).

U Crnoj Gori su od juče zabranjene tanke plastične kese, a naša država je jedna od deset zemalja svijeta u kojima su stope razdvajanja kućnog otpada najniže, uz Albaniju, Kosovo i sedam afričkih zemalja.

"Cilj ovakve norme nije da se podigne cijena kesa već da se suzbije njihova prodaja jer duboko vjerujem da će visoka cijena uticati na to da građani biraju alternativne načine korišćenja slične opreme. To će biti ili cegeri ili papirne kese, nešto što je ekološki potpuno prihvatljivo", kazao je on.

On je kazao da zakon ima veliki potencijal da "očisti" državu, ali to će zavisiti od njegove savjesne primjene.

S obzirom da će tanje kese, debljine do 15 mikrona koje se koriste za pakovanje voća ili mesa, i dalje biti u upotrebi, kao i one najdeblje od 50 mikrona koje će moći da se kupe na kasi, razlika će kako kaže Ćulafić biti u cijeni.

"Kese, debljine veće od 50 mikrona, njima će cijenu određivati prodavac, ali je suština da će prodavac shodno novoj uredbi koju smo usvojili na Vladi, biti dužan da tri centa po prodatoj kesi uplaćuje Fondu za zaštitu životne sredine odnosno Eko fondu. Taj novac biće korišćen namjenski, za podizanje svijesti o značaju zdrave životne sredine kod građana,za izgradnju infrastrukture, za pomoć u nabavci opreme i tome slično", poručio je ministar, pišu Vijesti.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, Eko fondom i dnevnim listom Vijesti, 21. oktobra organizuje posebnu akciju. Svi čitaoci Vijesti na poklon će dobiti besplatan, moderan ceger za višekratnu upotrebu.