Prosječan stanovnik glavnog grada Crne Gore za kupovinu jednog kvadrata u novogradnji mora izdvojiti 2,23 prosječne zarade.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za kupovinu jednog kvadrata stana u novogradnji u Podgorici potrebno je izdvojiti čak 2,23 prosječne zarade, što je više nego u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, pokazuju zvanični statistički podaci koje je analizirao portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u Podgorici na kraju 2025. godine iznosila je 2.388 eura, dok je prosječna neto zarada u glavnom gradu bila 1.072 eura. To znači da je Podgorica, prema ovom kriterijumu, najskuplji glavni grad u regionu kada se cijena stana uporedi sa primanjima građana.

Prema podacima koje prenosi portal Vijesti, u Zagrebu je za jedan kvadrat potrebno izdvojiti 2,01 prosječnu zaradu, u Beogradu 2,05, a u Sarajevu 2,06 prosječnih plata.

Sagovornik portala Vijesti iz sektora nekretnina smatra da su cijene u Podgorici posljednjih godina rasle prvenstveno zbog velikog interesovanja stranih državljana, koji raspolažu znatno većom kupovnom moći od domaćeg stanovništva.

„Stanove u Podgorici u značajnoj mjeri i dalje kupuju stranci i njima su ove cijene i dalje prihvatljive. Cijene će ostati na ovom nivou ili će blago rasti sve dok postoji njihovo interesovanje“, kazao je sagovornik portala Vijesti.

On navodi da je Podgorica znatno manje tržište od Beograda, Zagreba ili Sarajeva, zbog čega dolazak većeg broja stranih kupaca ima mnogo veći uticaj na formiranje cijena.

Kako prenosi portal Vijesti, krajem prošle godine došlo je do blagog usporavanja rasta interesovanja stranih kupaca, na šta su, prema riječima sagovornika, uticali izmjene Zakona o strancima, privremeno uvođenje viza za državljane Turske, kao i pojedini bezbjednosni incidenti.

Sagovornik portala Vijesti smatra da bi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju mogao dodatno uticati na tržište nekretnina, ali da značajniji efekat očekuje na primorju nego u Podgorici. Ističe i da bi razvoj programa socijalnog stanovanja, po uzoru na države Evropske unije, mogao ublažiti rast cijena i olakšati građanima rješavanje stambenog pitanja.